تلگراف: كنفرانس ان پي تي در بن بست قرار گرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تلگراف، كنفرانس يك ماهه بازنگري پيمان ان پي تي روز گذشته در هفتمين روز برگزاري به برخي مشكلات برخورد كرد.

افزايش كشمكش ها درباره برنامه هسته اي ايران و كره شمالي و همچنين موضوعاتي درباره كشورهاي دارنده سلاح هسته اي و كشورهاي فاقد سلاح هسته اي سبب شده است كه نمايندگان 180 كشور در محل برگزاري كنفرانس به مباحثات گسترده بپردازند.

گفته مي شود آخرين موضوع بحث انگيز ميان نمايندگان حاضر در اين كنفرانس، پيشنهاد برخي كشورهاي عربي عضو كشورهاي غير متعهد مبني بر ايجاد منطقه عاري از سلاح هاي هسته اي در خاورميانه بوده است.

در روزهاي ابتدايي به نظر مي رسيد مشكلي در اين زمينه وجود نداشته باشد اما مصر مسائلي را در ارتباط با گام هاي ويژه براي خلع سلاح مطرح كرد و همين موضوع سبب اختلاف نظر شد.

طبق توافق نامه 1970 كشورهاي فاقد سلاح هسته اي متعهد شدند كه اين سلاح ها را دنبال نكنند و در عوض روسيه و چين و انگليس و آمريكا فرانسه به عنوان كشورهاي دارنده سلاح هسته اي تكنولوژي هسته اي در اختيار اين كشورها قرار دهند.

اعضاي دارنده سلاح هسته اي و فاقد سلاح هسته اي ان پي تي در كنفرانس قبلي بازنگري كه در سال 2000 برگزار شد، متعهد شده بودند كه 13 گام اجرايي را براي خلع سلاح بردارند.