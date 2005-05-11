جوانان فيلمساز از جشنواره سينماي دفاع مقدس جايزه مي گيرند

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر" ستاد برگزاري جشنواره دهم فيلم دفاع مقدس پس ازانتخاب اين آثار توسط هيات داوران و با هدف پرداخت كمك هزينه براي ساخت آثار بعدي به 10نفر از برگزيدگان مبالغ قابل توجهي اهدا خواهد كرد .

شركت كنندگان دربخش جنبي مسابقه "راهيان نور " دهمين جشنواره فيلم دفاع مقدس ، براي تهيه فيلم هاي خود ، از28 اسفند ماه سال گذشته با كمك هزينه اي كه ازسوي ستاد برگزاري جشنواره به آنان تعلق گرفت، به مناطق عملياتي مورد نظر اعزام شدند تا فيلم هاي خود را تهيه كنند .

اين فيلمسازان همزمان با حضور صدها كاروان راهيان نور كه ازسراسر كشور به مناطق عملياتي اعزام شده بودند اقدام به ثبت اين لحظات كردند .