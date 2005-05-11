كنكور آزمايشي آينده سازان 23 ارديبهشت ماه جاري برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان ، اين كنكور آخرين مرحله از كنكورهاي 6 مرحله اي آينده سازان به شمار مي رود كه در آن قريب به 50 هزار دانش آموز پسر و دختر مقطع متوسطه و پيش دانشگاهي در رشته هاي رياضي، تجربي، انساني، كامپيوتر، (الكترونيك و الكتروتكنيك) ، حسابداري و بازرگاني در يك هزار حوزه امتحاني برگزار خواهد شد.

كنكور هاي آزمايشي آينده سازان با هدف آشنايي بيشتر دانش آموزان با سوالات چند گزينه اي ، آمادگي بيشتر براي شركت در امتحانات پايان سال، آشنايي با سوالات آزمون هاي سراسري دانشگاه ها و نيز محك دانش آموزان برگزار مي شود.

خاطر نشان مي شود براي رشته رياضي 235 سوال، تجربي 245 سال، نيز انساني 280، كامپيوتر 270 سوال، برق 270 سوال و حسابداري 270 سوال طراحي شده است كه دانش آموزان بايستي در مدت 3 ساعت به سوالات پاسخ دهند.

لازم به ذكر است نتايج اين كنكور تا نيمه خرداد 84 ماه از طريق صدور 2 نوع كارنامه مشاور و سنجش تحصيلي همراه با پاسخ تشريحي به اطلاع دانش آموزان خواهد رسيد كه از محل ثبت نام و يا آموزشگاه خود دريافت مي دارند. ضمن اينكه اسامي نفرات برتر اين مرحله از كنكور در وب سايت موسسه علمي آينده سازان منتشر مي شود.