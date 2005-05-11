مصرف 2 فنجان شير كم چرب باعث كاهش20 درصدي احتمال ابتلا به ديابت مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، تحقيقات انجام شده بر روي تعداد از مردان نشان داده، مرداني كه روزانه 2 تا 3 فنجان شير كم چرب مصرف مي كنند، 20 درصد كمتر از ديگر مردان به بيماري ديابت نوع دو مبتلا مي شود.

بر اساس اين گزارش، مصرف شير ضمن پيشگيري از ابتلا به بيماري ديابت نوع دو، از خطر گسترش اين نوع بيماري ديابت در ميان افراد مبتلايان به اين بيماري به ميزان 20 درصد، جلوگيري مي كند.

بر پايه اين گزارش، اضافه وزن، بي تحركي و مصرف غذاهايي با ارزش غذايي كم، زمينه مناسبي را براي افزايش خطر ابتلا به بيماري ديابت نوع دو را فراهم مي كند.