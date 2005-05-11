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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۴۵

به زودي پخش مي شود

آثاري با صداي مدير موسيقي شهرستان هاي صدا و سيما

عبدالحسين مختاباد، قطعات جديدي را براي صدا و سيما اجرا كرده است كه به زودي از شبكه هاي مختلف صدا و سيما پخش خواهد شد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، به نقل از روابط عمومي مركز موسيقي صدا و سيما پانزده اثر موسيقايي با ساختار سنتي و مقامي توليد شد. اين قطعات بر اساس اشعاري از محمد محمدي نيكو، مرحوم دكتر حسن حسيني، صائب تبريزي، حافظ، مولانا، عطار، سهيل محمودي و... ساخته شده اند.

اين آثار شامل " ياد آرم ياد"،" رباعيات"،"صداي آئينه"،" بهشت جاودان"،"زلف"،"دست افشان" ،"شيدايي"،"آهوي كوهي"آذرخش"،"چه مي شد" و " گنجينيه غم"است كه با صداي مدير امور موسيقي شهرستان هاي صدا و سيما،"عبدالحسين مختاباد" پخش مي شود.

همچنين " آواز حق" با صداي " مهدي حبيبي" و " آواز كيست اين"،"شكوه زندگاني" و " راز پنهان" با صداي " نادر اسماعيلي" توسط اين اداره كل توليد شده اند.  

کد مطلب 182145

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