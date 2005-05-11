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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۵۶

سازمان هواشناسي پيش بيني كرد:

آسمان تهران فردا نيمه ابري خواهد بود

سازمان هواشناسي كشور آسمان تهران را فردا صاف تا قسمتي ابري در بعداظهر و همراه با وزش باد پيش بيني كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان هواشناسي كشور آسمان استان هاي آذربايجان شرقي و غربي ، كردستان ، ايلام ، كرمانشاه ، چهار محال و بختياري و ارتفاعات زاگرس صاف تا قسمتي ابري و در پاره اي از نقاط همراه با وزش باد و از اواخر روز به تدريج با افزايش ابر پيش بيني مي شود .

آسمان استان هاي بوشهر ،سيستان و بلوچستان ، هرمزگان ، جزاير تنب بزرگ و كوچك ، قشم ، كيش ، خارك ، سيري ،لاوان و ابوموسي صاف و در بعضي ساعات همراه با وزش باد همچنين شهرهاي ساحلي و جزاير با مه صبحگاهي ، استانهاي  اردبيل ،گيلان ، مازندران و گلستان نيز صاف تا فسمتي ابري و در پاره اي از نقاط نيمه ابري همراه با مه صبحگاهي خواهد بود .

همچنين آسمان استانهاي خراسان شمالي صاف تا قسمتي ابري و در پاره اي از نقاط همراه با وزش باد و دربرخي ساعات با افزايش ابرپيش بيني مي شود كه استانهاي زنجان و قزوين نيز صاف تا قسمتي ابري خواهد بود.

کد مطلب 182154

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