مدير كل تأليف سازمان تبليغات : براي رفع ضعفهاي موجود بايد با تقيد بيشتر در راستاي خلق آثار ديني فعاليت شود

پيمان ملازاده ، مديركل تأليف معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در مورد نقش كتاب و مطبوعات در فرهنگ سازي ديني جامعه اظهار داشت : فرهنگ هر جامعه مجموعه اي پيچيده از ارزشهاي ديني و آداب و رسومي است كه الگوي نظري ، عملي و اجتماعي دارند .

وي با اعلام اينكه نهادهاي اجتماعي مثل اقتصاد ، سياست ، حكومت و آموزش و پرورش ، همه جانمايه اصلي خود را از فرهنگ مي گيرند ، تصريح كرد : مهمترين مايه هاي اصلي فرهنگ دين و مذهب است .

مدير كل تأليف معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي با اشاره به اينكه در دين و مذهب ، دستورالعملهاي آداب و ارزشها به خوبي تعريف شده است ، گفت : اين ارزشها نه تنها في نفسه مذهب را حيات مي دهند ، بلكه موجب حيات ديگر نهادهاي اجتماعي شده و تأثير بسيار ارزشمندي در اين زمينه دارد .

ملازاده دين و مذهب را در امور مختلف حقوقي ، اجتماعي و در تمام امور زندگي مؤثر اعلام كرد و افزود : مطبوعات و كتاب ، در عرصه دين و مذهب توليد كننده و همچنين عرضه كننده هنجارها هستند كه اگر نباشند در سيستم ارگانيزم اجتماعي اخلال ايجاد خواهد شد .

وي كتاب و مطبوعات را رابط بين دين ، مذهب و جامعه معرفي كرد و گفت : در واقع اين منابع ، حد فاصل محتوا، از منبع به مقصد هستند و در روشنگري و ماندگاري نيز نقش مؤثري دارند .

مدير كل تأليف معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي افزود : در مورد نقش و تأثير كتاب و مطبوعات در جامعه فعلي ، اعلام نظر قطعي نياز به انجام تحقيقات و پژوهشهاي ميداني و وسيع دارد اما به طور اختصار مي توان گفت : اگر كتابها و مطبوعات نبودند چيزي بنام دين وجود نداشت و نقش دين در سازندگي شخصيت ما منتفي بود .

ملازاده با تأكيد بر اينكه بايد گفت ، فعاليت در راستاي دين و مذهب هيچوقت كافي نبوده و نيست ، يادآورشد : بايد با پشتوانه عظيم و تقيد بيشتر در راستاي خلق آثار ديني و مذهبي و همچنين ارائه اخبار و اطلاعات مربوط به اين حوزه ، فعاليت شود .