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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۳:۰۵

طلايي نيك در جمع خبرنگاران:

اطلاع موثق دارم كه ولايتي ثبت نام مي كند

رضا طلايي نيك از نمايندگان هوادار محسن رضايي و سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي مجلس گفت: اطلاع موثق دارم كه به رغم اعلام حضور هاشمي رفسنجاني در انتخابات، علي اكبر ولايتي نيز به عنوان نامزد ثبت نام مي كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، طلايي نيك با بيان اينكه ثبت نام ولايتي شامل يك نكته نهفته است به خبرنگاران گفت: اين نكته آن است كه در مورد چگونگي شكل گيري افكار عمومي تا زمان راي گيري، ابهامات و عدم اطمينان هايي وجود دارد و به همين دليل نامزدهاي ذخيره هم ثبت نام مي كنند.

اين نماينده مجلس همچنين در مورد ثبت نام علاقمندان بي شمار رياست جمهوري در روز اول ثبت نام، آن را به دليل ضعف قانون و نقص موجود در قانون انتخابات رياست جمهوري عنوان كرد و گفت: قانون انتخابات رياست جمهوري بايد اصلاح شود.

طلايي نيك همچنين از نام محسن رضايي ديگر كانديداي اصولگرايان در طول روز جاري خبر داد و گفت: محسن رضايي در رقابت هاي انتخاباتي حضور خواهد داشت.

کد مطلب 182160

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