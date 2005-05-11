نجابت عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس: هيچ يك از نامزدهاي اصولگرا به نفع هاشمي كنار نمي روند

حسين نجابت عضو و سخنگوي شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس در خصوص ورود هاشمي رفسنجاني به عرصه انتخابات گفت: هيچ يك از نامزدهاي اصولگرا به نفع هاشمي كنار نمي روند.