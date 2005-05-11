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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۳:۰۰

نجابت عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس:

هيچ يك از نامزدهاي اصولگرا به نفع هاشمي كنار نمي روند

حسين نجابت عضو و سخنگوي شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس در خصوص ورود هاشمي رفسنجاني به عرصه انتخابات گفت: هيچ يك از نامزدهاي اصولگرا به نفع هاشمي كنار نمي روند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نجابت به خبرنگاران گفت: فراكسيون اصولگرايان مجلس سه شنبه آينده ورود هاشمي رفسنجاني به عرصه انتخابات را بررسي مي كند.

وي از نشست شب گذشته اصولگرايان اظهار بي اطلاعي كرد.

کد مطلب 182161

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