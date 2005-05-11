پخش فيلم موهن تئو ون گوگ از تلويزيون ايتاليا



تئو ون گوگ - كارگردان فيلم موهن تسليم

به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاري "مهر"، حركت مديران شبكه تلويزيوني "راي" ايتاليا در حالي انجام مي شود كه تئو ون گوگ، كارگردان هلندي "تسليم"، نوامبر سال گذشته به خاطر ساختن اين فيلم توسط افراد ناشناس كشته شد و مرگ او جنجال هاي فراواني را در محافل سياسي و هنري اروپا و جهان برانگيخت. هفته گذشته اعضاي پارلمان ايتاليا از شبكه تلويزيوني "راي" خواستند تا در راستاي احترام به آزادي بيان و فعاليت هاي هنري، اقدام به پخش قسمت هايي از فيلم موهن "تسليم" كند. گروههاي اسلامي معتقدند فيلم آموزه هاي اسلام را به تمسخر مي گيرد و به ويژه نحوه رفتار با زنان را در جوامع مسلمان به شدت نقد مي كند.

شوراي اسلامي شهر تورين در نامه اي به رييس جمهور "كارلو ازگليو چيامپي" از وي خواست نمايش فيلم را در تلويزيون لغو كند. در اين نامه كه به امضاي دو رهبر ارشد مسلمانان ايتاليايي رسيده، آمده است: "محتواي فيلم "تسليم" سنت ها و آموزه هاي اسلامي را به تمسخر مي گيرد. ما هشدار مي دهيم كه نمايش اين فيلم باعث بروز تنش هاي فراوان در جامعه و واكنش هاي شديد خواهد شد و امنيت عمومي جامعه را به خطر مي اندازد." رونوشت اين نامه به نخست وزير سيلويو برلوسكوني و كاردينال آنجلو سودانو، وزير خارجه واتيكان، نيز ارسال شده است.

داستان فيلم دوازده دقيقه اي تئو ون گوگ را يكي از اعضاي زن پارلمان هلند نوشته كه سابقاً مسلمان بوده و حالا نماينده گروههاي مهاجر در پارلمان اين كشور اروپايي است. گفته مي شود او پس از به قتل رسيدن كارگردان، تحت شديدترين تدابير امنيتي و درخفا زندگي مي كند. پس از نمايش "تسليم" از تلويزيون هلند در اوت سال گذشته، واكنش هاي فراواني از سوي جامعه زنان مسلمان هلند عليه آن ابراز شد و ون گوگ دو ماه بعد به قتل رسيد. به دنبال قتل فيلمساز هم عده اي مبادرت به آتش زدن مساجد كردند و با واكنش متقابل مسلمانان ماجرا ابعاد گسترده تري به خود گرفت.

تلويزيون راي قرار است حدود چهار تا پنج دقيقه از فيلم را ساعت 23 روز پنج شنبه به وقت محلي پخش كند. ماه گذشته پارلمان اروپا به دليل نگراني از مسايل امنيتي و حقوقي اجازه نمايش "تسليم" را در محل پارلمان نداد. گفته مي شود برخي از مقام هاي رسمي راي پس از اعلام خبر نمايش فيلم موهن ون گوگ تهديد به مرگ شده اند.

