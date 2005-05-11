اولين نشست مسوولان فدراسيون كونگ فو تشكيل شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" با تشكيل فدراسيون كونگ فو و انتخاب دادگر بعنوان سرپرست اين فدراسيون ، اولين جلسه هماهنگي سبك ها و معارفه نايب رييس ، مشاور و رييس كميته روابط عمومي و اموربين الملل فدراسيون عصرروزيكشنبه در محل فدراسيون واقع درمجموعه ورزشي آزاد برگزارشد.

دراين جلسه كه 3 ساعت بطول كشيد ، روساي سبك هاي مختلف كونگ فو ضمن تقدير و تشكر از مهندس مهرعليزاده براي تشكيل فدراسيون كونگ فو كه آرزوي ديرينه پيشكسوتان و ورزشكاران اين رشته جذاب و مفرح رزمي بودبه بيان ديدگاههاي خود درخصوص شناساندن اين رشته ورزشي به جهانيان پرداختند.

دادگر سرپرست فدراسيون نيز طي سخناني ، به برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت فدراسيون اشاره نمود واز كليه اعضا سبك هاي كونگ فو خواست كه با تعامل و همياري ، اتحاد، همبستگي و بدور از حاشيه ، به فدراسيون در پيشبرد اهداف خود كمك كنند.

درادامه وزيري بعنوان نايب رييس ، خسروي بعنوان مشاورو مسعود عليزاده بعنوان رييس كميته روابط عمومي و اموربين الملل فدراسيون كونگ فو به حاضرين معرفي شدند.