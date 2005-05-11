حضور 2500 نفر از نخبگان دانشگاهي در فستيوال مركزي جشن فرهنگ و هنر دانشجويان

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" سعيد تمدن در نشست مطبوعاتي جشن فرهنگ و هنر افزود: فاز يك جشن فرهنگ و هنر دانشجويان ايران در هشتم ارديبهشت ماه به پايان رسيد و فاز دوم اين جشنواره در 31 ارديبهشت ماه در مناطق تهران، زنجان، نيشابور، اصفهان و كرمان برگزار مي شود.

وي تصريح كرد: در حال حاضر حضور حداكثر 150 دانشجو در فستيوال هر منطقه پيش بيني شده است. انتخاب آثار برگزيده و نمايندگان كانون ها از طريق معاونت فستيوال هاي جشن صورت مي گيرد و برگزاري و اجراي فستيوال مناطق به عهده دبير منطقه و از طريق هماهنگي با مديران فرهنگي و دبيران شوراي هماهنگي دانشگاه ها صورت مي پذيرد.

سعيد تمدن در پايان خاطر نشان كرد: با وجودي كه دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر مي توانست نقش بسيار ارزنده اي در برگزاري اين جشن داشته باشد، اما اين دانشگاه همكاري لازم را با دبيرخانه برگزاري جشن انجام نداده است.

گفتني است، دبير و دبير اجرايي جشن، مدير كل امور فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دبير شوراي سياست گذاري مجامع فرهنگي و هنري دانشجويان كشور، كارشناسان فرهنگي وزارت علوم، نماينده امور كانونها و مجامع فرهنگي وزارت علوم، معاونت روابط عمومي و بين المللي جشن، معاونت مناطق و ناظر مجامع فرهنگي هنري دانشجويان كشور شوراي سياست گذاري جشن فرهنگ و هنر دانشجويان ايران را تشكيل مي دهند.