آواز عليرضا قرباني با همكاري اركستر سازهاي ملي

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، مهدي مسعودشاهي مديرعامل بنيادرودكي ، امروز در جمع خبرنگاران ضمن بيان اين مطلب افزود:ما براي بزرگداشت فردوسي كه درروز 25ارديبهشت در تالار وحدت برگزار مي شود، يك اثر ويژه موسيقايي ساخته ايم كه براي اولين بار پخش مي شود.

وي در ادامه گفت :اين اثر شامل چهار قطعه باكلام و دوقطعه بي كلام است كه به صورت سي دي و نوار در روز برگزاري مراسم منتشر خواهد شد.

مسعودشاهي در مورد ويژگي هاي اين اثر گفت : اركستري كه برنامه ويژه روز بزرگداشت فردوسي را به سرپرستي صادق چراغي اجرا مي كند با استفاده از سازهاي ملي خواهد بود ودر اين روزعليرضا قرباني دوقطعه با كلام را اجرا مي كند.