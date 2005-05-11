ايران در توليد شناورهاي تندور جزو 5 كشور برتر جهان است

مهندس بابايي قائم مقام گروه صنايع دريايي ساصد، وابسته به وزارت دفاع، در كنفرانسي خبري با حضور خبرنگاران كه بر روي عرشه يك لندينگ كرافت 2000 تني ساخت داخل، در سايت شماره يك صنايع دريايي شهيد درويشي بندرعباس برگزار شد، گفت : در قرون گذشته ايران يك نيروي دريايي بسيار قوي داشت كه در مقطعي تمام آن نابود شد اما از 15 سال گذشته با انتقال فناوري طراحي و ساخت انواع شناورها به ايران، اكنون طراحي و ساخت بسياري از شناورهاي لجستيكي به طور كامل در ايران انجام مي شود.

قائم مقام گروه صنايع دريايي ساصد با اشاره به ساخت محصولات استراتژيك نظامي توسط اين گروه، افزود : در ساخت شناورهاي زيرسطحي، ناوچه تندرو موشك انداز و ناو شكن موج به توليد انبوه رسيده ايم و در ساخت شناورهاي تندرو با سرعت بالاي 100 كيلومتر كه مي توان آن را مجهز مجهز به انواع سلاح‌‏هاي متعارف تجهيز كرد ضربتي هستند، نيز جزو پنج كشور برتر دنيا هستيم.

مهندس بابايي با اشاره به بهره ‌‏گيري از مازاد توان اين گروه در ساخت محصولات غيرنظامي، تصريح كرد : براساس قوانين سازمان بين‌‏المللي IMO تعداد 7200 شناور چوبي قديمي بايد طي پنج سال آينده از رده خارج شده و توسط شناورهاي جديد جايگزين شوند كه در اين رابطه مشغول به كار شده ايم و تعدادي از شناورهاي جايگزين را ساخته و تحويل داده ايم.

قائم مقام گروه صنايع دريايي سازمان صنايع دفاع با اشاره به اين كه با توجه به توانمندي صنايع دريايي كشورمان، تا سه سال آينده هيچ تهديدي در دريا متوجه ايران نخواهد بود، تصريح كرد : تا سال 83، با بازاريابي هاي انجام شده،80 فروند شناور گارد ساحلي و غيرنظامي تحويل مشتري شده است و هم اكنون نيز 28 فروند شناور همزمان در حال ساخت است كه بر اساس سفارش هاي دريافتي تحويل داده خواهد شد.