انتخاب رييس جمهوري لايق و شايسته ، فصل نويني را در كشور زمينه سازي مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر وي در مراسم معارفه حجت‌الاسلام علي‌اكبر فصيحي، فرمانده جديد بسيج سپاه منطقه قم با اعلام اين مطلب افزود: يكي از علل اصلي نامگذاري امسال به عنوان همبستگي ملي و مشاركت عمومي از سوي مقام معظم رهبري، برگزاري انتخابات بسيار مهم رياست‌جمهوري در اين سال است و اميدواريم حضور آگاهانه و حداكثري ملت عزيز ايران باعث عزت وهمبستگي آحاد مردم و مسؤولان شود تا مردم با انتخاب رييس‌جمهوري لايق و شايسته، توطئه‌هاي دشمنان را خنثي كنند و با انتخابي خوب فصل نويني را در كشور زمينه سازي كنند.

سردار حجازي خاطرنشان كرد: بر اساس رهنمودهاي رهبرمعظم انقلاب در سال جديد بايد به ارتقاي كيفيت برنامه‌ها توجه بيشتري شود، لذا ما نيز برنامه‌هاي اين نيرو را طوري تنظيم كرده‌ايم كه افزايش كيفيت و بهره‌وري بيشتر را شاهد باشيم. همچنين بايد از امكانات موجود حداكثر استفاده را براي گسترش فرهنگ بسيج به كار بريم و كاري كنيم كه يك جوان كه در بسيج مي‌آيد، احساس كند روز به روز پيشرفت دارد و خانواده‌ها هم اين پيشرفت را لمس كنند.

وي همچنين از زحمات و تلاشهاي مسولان پيشين بسيج منطقه قم قدرداني كرد.

فرمانده نيروي مقاومت بسيج همچنين حمايت مسؤولان استان از بسيجيان منطقه و طرحهاي سپاه در سال همبستگي ملي و مشاركت عمومي را خواستار شد .