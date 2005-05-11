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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۳:۰۹

فرمانده نيروي مقاومت بسيج:

انتخاب رييس جمهوري لايق و شايسته ، فصل نويني را در كشور زمينه سازي مي كند

سردار سيد محمد حجازي فرمانده نيروي مقاومت بسيج گفت: حضور حداكثري و آگاهانه ، در كنار انتخاب رييس جمهوري لايق و شايسته توطئه ها را خنثي مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر وي در مراسم معارفه حجت‌الاسلام علي‌اكبر فصيحي، فرمانده جديد بسيج سپاه منطقه قم با اعلام اين مطلب افزود: يكي از علل اصلي نامگذاري امسال به عنوان همبستگي ملي و مشاركت عمومي از سوي مقام معظم رهبري، برگزاري انتخابات بسيار مهم رياست‌جمهوري در اين سال است و اميدواريم حضور آگاهانه و حداكثري ملت عزيز ايران باعث عزت وهمبستگي آحاد مردم و مسؤولان شود  تا مردم با انتخاب رييس‌جمهوري لايق و شايسته، توطئه‌هاي دشمنان را خنثي كنند و با انتخابي خوب  فصل نويني را در كشور زمينه سازي كنند.

سردار حجازي خاطرنشان كرد: بر اساس رهنمودهاي رهبرمعظم انقلاب در سال جديد بايد به ارتقاي كيفيت برنامه‌ها توجه بيشتري شود، لذا ما نيز برنامه‌هاي اين نيرو را طوري تنظيم كرده‌ايم كه افزايش كيفيت و بهره‌وري بيشتر را شاهد باشيم. همچنين بايد از امكانات موجود حداكثر استفاده را براي گسترش فرهنگ بسيج به كار بريم و كاري كنيم كه يك جوان كه در بسيج مي‌آيد، احساس كند روز به روز پيشرفت دارد و خانواده‌ها هم اين پيشرفت را لمس كنند.

وي همچنين از زحمات و تلاشهاي مسولان پيشين بسيج منطقه قم قدرداني كرد.

فرمانده نيروي مقاومت بسيج همچنين حمايت مسؤولان استان از بسيجيان منطقه و طرحهاي سپاه در سال همبستگي ملي و مشاركت عمومي را خواستار شد .

کد مطلب 182206

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