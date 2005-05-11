سه بازيكن محروم در ليست هجده نفره سپاهان قرار نگرفتند

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" به اصفهان ، استانكو پاكلوپوويچ سرمربي سپاهان نام داود سيد عباسي ، مرتضي هاشم زاده و سعيد رمضاني را در ليست هجده نفره ديدار امروز برابر الشباب عربستان قرارنداد و به جاي آنها از پيمان نادري و سيد صالحي استفاده خواهد كرد.

براساس اين گزارش، جلسه هماهنگي سرپرستان دو تيم سپاهان و الشباب صبح امروز برگزار شد و طي آن مقرر شد سپاهان با پيراهن زرد ، شورت ورزشي مشكي و جوراب سفيد و الشبابي ها با پيراهن مشكي و شورت و جوراب سفيد به ميدان بروند.

اين ديدار ساعت 30/17 دقيقه امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد و سپاهاني با كسب سه امتياز آن مي توانند به صعود از اين گروه اميدوارتر شوند.