به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" به اصفهان ، استانكو پاكلوپوويچ سرمربي سپاهان نام داود سيد عباسي ، مرتضي هاشم زاده و سعيد رمضاني را در ليست هجده نفره ديدار امروز برابر الشباب عربستان قرارنداد و به جاي آنها از پيمان نادري و سيد صالحي استفاده خواهد كرد.
براساس اين گزارش، جلسه هماهنگي سرپرستان دو تيم سپاهان و الشباب صبح امروز برگزار شد و طي آن مقرر شد سپاهان با پيراهن زرد ، شورت ورزشي مشكي و جوراب سفيد و الشبابي ها با پيراهن مشكي و شورت و جوراب سفيد به ميدان بروند.
اين ديدار ساعت 30/17 دقيقه امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد و سپاهاني با كسب سه امتياز آن مي توانند به صعود از اين گروه اميدوارتر شوند.
همگام با رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا ؛
سه بازيكن محروم در ليست هجده نفره سپاهان قرار نگرفتند
سرمربي تيم فوتبال سپاهان اصفهان سه بازيكن مورد غضب خود را در ليست 18 نفره سپاهان براي ديدار امروز قرار نداد.
به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" به اصفهان ، استانكو پاكلوپوويچ سرمربي سپاهان نام داود سيد عباسي ، مرتضي هاشم زاده و سعيد رمضاني را در ليست هجده نفره ديدار امروز برابر الشباب عربستان قرارنداد و به جاي آنها از پيمان نادري و سيد صالحي استفاده خواهد كرد.
کد مطلب 182208
نظر شما