مشي اصولگرايانه توكلي نشان داد كه به چيزي جز مصلحت انقلاب نمي انديشد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در بيانيه فعالان ستاد دانش آموزي شوراي هماهنگي آمده است: مردم سالاري حقيقي جز گردن نهادن به خواست مردم نيست و دكتر توكلي چون دريافت كه وجدان جمعي مردم از تشتت اصولگرايان نگران و ناراحت است، خود را كنار كشيد تا مبادا حتي احتمال شائبه قدرت طلبي پيش آيد. ما فعالان دانش آموزي سراسر كشور ضمن صحه گذاشتن بر دريافت صحيح دكتر توكلي ، موارد زير را متذكر مي شويم.

1- از نامزدهاي اصولگرايان مي خواهيم با تاسي به اقدام بخردانه و موقع شناسانه دكتر احمد توكلي ضمن بازخواني شاخص هاي اصولگرايي و منشور پذيرفته شده همه نيروهاي جبهه انقلاب بار ديگر روح وحدت و همدلي را به اجتماع اصولگرايان باز گردانند.

2- بي شك نقش فعالان سياسي در اين مقطع از تاريخ انقلاب بسيار چشمگير است. انتظار آحاد ملت از اين فعالان سياسي اين است كه جدا از تعلقات حزبي و گروهي خود و با بصيرت كامل به نقش محوري خود در جهت پايان دادن به تشتت هاي موجود موردي عمل نمايند.

انتخابات امروز و نوع كنش كنشگران سياسي الگويي براي فعالان سياسي است كه فردا وارد عرصه سياست خواهند شد، اصولگرايان جوان چون چشم به اين الگوي ترسيمي دوخته اند. امروز اين جوانان همان انتظاري را بزرگان خود دارند كه فردا بزرگانشان از آنها خواهند داشت.