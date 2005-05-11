داوران ازبكستاني ديدار امروز را قضاوت مي كنند/ پنجاه اتوبوس براي هواداران سپاهان

به گزارش خبرنگاراعزامي " مهر" به اصفهان ، رستم سعيد اف به عنوان دارو وسط اين ديدار را قضاوت خواهد كرد. الكساندرپپوف و ارسلان خاتم اف اين داور را در امر قضاوت همراهي خواهند كرد. ضمن اينكه كنستانتين اسمينوف از ازبكستان به عنوان داور چهارم و ناصر الريامي از عمان به عنوان ناظر بازي بر كارتيم داوري قضاوت خواهند كرد. عباس وزيري نيز به عنوان نماينده فدراسيون فوتبال ايران در اصفهان حضور دارد.

براساس گزارش خبرنگار" مهر" از اصفهان مسئولان باشگاه سپاهان براي رفت و آمد هواداران خود به ورزشگاه نقش جهان اصفهان 50 اتوبوس را در نظر گرفته اند كه از 10 نقطه اصفهان آنها را به ورزشگاه خواهد رساند.

لازم به ذكر است كه ديدار دو تيم سپاهان اصفهان و الشباب عربستان ساعت 30/17 دقيقه امروز در ورزشگاه نقش جهان برگزار خواهد شد.