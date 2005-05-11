از تهران همچنان اخبار منفي فوتبال ايران براي مقامات فيفا ارسال مي شود/ فيلم حواشي بازي شموشك و استقلال آماده ارسال به فيفاست / تهيه فيلم از خانواده قربانيان

به گزارش خبرنگار " مهر" اين منابع مي گويند برنامه ارسال اخبار منفي در مورد فدراسيون فوتبال ايران به بازي ايران و ژاپن محدود نمي شده و به طور مثال ناتواني در داشتن استاديوم هاي استاندارد ، مسائل داوري و حتي برخي از ناهنجاري هاي تماشاگران در ورزشگاه ها نيز همراه با عكس و فيلم ، بريده هاي جرايد نيز براي فيفا ارسال مي شود .

درآخرين نمونه از ارسال اين مدارك كه هم اكنون آماده برنامه ريزي و تحويل به فيفاست مسائل مربوط به بازي استقلال و شموشك و حاشيه آن ، استاندارد نبودن زمين و وجود افراد غيرمسوول در زمين فوتبال ، همراه با برنامه 90 مربوط به اين ديداربراي آنان ارسال شده است. اين فيلم هم اكنون دركشور امارات متحده عربي به همراه ساير وقايع روزهاي اخير فوتبال ايران و بويژه مربوط به ليگ حرفه اي ايران آماده مونتاژ و ارسال به فيفاست.

گفته مي شود برخي از شيوخ ثروتمند كشورهاي حوزه خليج فارس با هدف تضعيف فوتبال ايران براي دريافت اخبار لحظه به لحظه پول هاي هنگفتي را پرداخت مي كنند. گروهي كه اخبارمربوط به كشته شدن هفت نفر در ورزشگاه آزادي را به فيفا ارسال كرده بودند، قصد دارند با تهيه فيلمي از خانواده قربانيان ، تا قبل از ديدارهاي ايران با كره شمالي و بحرين براي فدراسيون محمد دادكان حاشيه ايجاد كنند.

اين منابع اعلام كردند به زودي زواياي روشن تري از ارسال اخبار به فيفا در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس افشا خواهد شد.