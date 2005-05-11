گروه خانقاه نعمت الهي كرمان به جشنواره ذكر و ذاكرين مي رود

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، اين گروه 7 نفره كه با سازهايي چون دپ و هوار مراسم خانقاهي را اجرا مي كنند كه اين مراسم از شعر خواني شروع و با ذكر خواني تمام مي شود.

بنا به اين گزارش به نقل از ستاد خبري پانزدهمين جشنواره "ذكر و ذاكرين"، اين اجرا كه منتخبي از برنامه هاي خانقاه نعمت الهي است با كف زدن و هم خواني گروه همراه است كه" عطاا... مشرف زاده" خوانندگي گروه را برعهده دارد.



لازم به ذكر است گروه موسيقي خانقاه نعمت الهي تاكنون در كشورهايي چون قونيه- مالزي و دبي و سنگاپور اجراهايي را داشته كه با استقبال بي نظير مردمان اين كشورها روبرو شده اند. همچنين تعداد زيادي كنسرت نيز در ايران اجرا كرده اند كه براي اولين بار در قالب جشنواره ذكر و ذاكرين به اجراي برنامه مي پردازند.