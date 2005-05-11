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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۴:۲۰

كوهكن سخنگوي ستاد انتخاباتي دكتر لاريجاني:

لاريجاني صددرصد با هاشمي رقابت خواهد كرد

محسن كوهكن سخنگوي ستاد انتخاباتي دكتر علي لاريجاني گفت: در جلسه شب گذشته شوراي هماهنگي مقرر شد دكتر لاريجاني در يك رقابت صددرصد با هاشمي وارد صحنه انتخابات شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محسن كوهكن به خبرنگاران گفت: لاريجاني نامزد مورد حمايت شوراي هماهنگي است و لذا پس از اعلام ورود هاشمي رفسنجاني، وي منتظر بود موضع شوراي هماهنگي را در اين باره بداند كه جمع بندي جلسه شب گذشته، رقابت برادرانه با هاشمي بود.

از كوهكن درباره انتخاب كانديداي واحد اصولگرايان و كناره گيري ساير كانديداها به نفع لاريجاني سوال شد و وي گفت: كانديداي نهايي شوراي هماهنگي لاريجاني است و درباره بقيه كانديداها از خودشان سوال كنيد.

وي تصريح كرد: ما با همه كانديداهاي ديگر دوستانه فعاليت انتخاباتي را دنبال مي كنيم.

کد مطلب 182238

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