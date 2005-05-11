  1. سیاست
  2. سایر
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۴:۴۵

دكتر قاليباف در جمع اعضاي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي:

با تخريب هاشمي به شدت مخالفم//مشاركت حداكثري بر پيروزي يك جناح يا فرد خاص ارجحيت دارد

دكتر محمدباقر قاليباف گفت: نيروهاي اصولگرا آنچنان بستر را براي خدمت و پيشرفت فراهم مي آورند كه كارآمدي حكومت ديني، بيش از پيش نمايان مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در يازدهمين نشست از سلسله نشست هاي "تا انتخابات نهم" جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي افزود: بايد به گونه اي در عرصه اجرايي كشور حركت نماييم كه تمامي شهروندان و همه نخبگان از تمامي طيف هاي سياسي كه از شايستگي لازم برخوردارند در خدمت مردم و اهداف انقلاب قرار گيرند و در اين راه بايد از هر گونه نزاع بيهوده پرهيز نماييم.

وي در خصوص اعلام نامزدي اش و ملاقات با هاشمي رفسنجاني گفت: بنده در نيمه فروردين سالجاري ديداري با هاشمي داشتم، اما نه در اين ديدار و نه ديدارهاي ديگر، اجازه اي در خصوص كانديداتوري مطرح نشده است.

قاليباف افزود: در ديدار با رهبر فرزانه انقلاب نيز ايشان فرمودند كه در مورد كانديداتوري هيچ فردي نفيا و اثباتا اظهار نظر نمي كنم.

وي در مورد رقابت با هاشمي گفت: من با تخريب هاشمي به شدت مخالفم. دوستان را از اين كار بر حذر مي دارم وليكن من از منتقدان برخي سياستهاي اقتصادي وي هستم و با وي رقابت خواهم كرد اما تخريب هاشمي را به مصلحت نظام و روحانيت نمي دانم.

دكتر قاليباف با اشاره به تلاش تمامي افراد، گروهها و شهروندان جهت مشاركت حداكثري گفت: آنچه شايسته است اين است كه همه كارشناسان و صاحبنظران تدابيري را در راستاي بسترآفريني جهت حضور حداكثري مردم بيانديشند و با كمك به برگزاري انتخاباتي حماسي، پرشور، بر اقتدار و عزت نظام اسلامي بيفزايند تا زمينه هرچه بيشتر براي خدمت و تحول فراهم آيد.

وي افزود: مشاركت حداكثري بر پيروزي يك جناح يا فرد خاص ارجحيت دارد.

كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اضافه كرد: آنچه مسلم است ما بايد آراي خاموش را فعال نموده تا به نتيجه مطلوب يعني مشاركت حداكثري دست يابيم.

وي با اشاره به وظايف و اختياراتي كه در قانون اساسي براي رياست جمهوري در نظر گرفته شده است گفت: اكنون مردم به دنبال رييس جمهور مقتدري هستند كه با تكيه بر ظرفيتهاي قانون اساسي، تحول اساسي در عرصه اجرايي كشور ايجاد نمايد و لذا تمامي كانديداها با علم به اين اختيارات بايستي وارد عرصه شوند.

قاليباف افزود: آنهايي كه يك مسووليت را مي پذيرند نبايد بحث اختيارات، آنان را از انجام وظيفه و مسووليت خود بازدارد.

وي با اشاره به مقوله قاچاق كالا و مفاسد اقتصادي اظهار داشت: قاچاق نوعي تجارت كالاست كه قوانين و مقررات حاكم بر داد و ستد كالا را دور مي زند. پديده اي نامطلوب است كه اقتصاد كشور را از مسير صحيح آن منصرف و دستيابي به اهداف و برنامه هاي توسعه اقتصاد را با اختلال و دشواري مواجه مي سازد و توليدات داخلي را به نابودي مي كشاند.

دكتر محمد باقر قاليباف خاطرنشان ساخت: در حال حاضر 30 درصد قاچاق كالا در كشور توسط قاچاقچيان انجام مي شود. 70 تا 75 درصد نيزاز مبادي رسمي با هواپيما، جاده هاي رسمي و ... صورت مي گيرد.

وي با اشاره به اينكه تمامي مباحث اقتصادي با هم در ارتباط است گفت: مقولات اقتصادي را نمي توان تنها با بخشنامه و دستور العمل اصلاح نمود.

كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در مورد كابينه آينده اش گفت: تاكنون مصداق خاصي را براي كابينه آينده مشخص نكرده ام و اين كار را هم در اين زمان مناسب نمي دانم وليكن تيم كارشناسي براي اين كار تعيين شده كه در گام اول درصدد تهيه شاخص هايي برايرسيدن به روش و متدولوژي جهت انتخاب افراد كارآمد است. در گام دو نيز بانك اطلاعاتي از نخبگان جهت همكاري با دولت آينده آماده خواهد شد.

قاليباف در مورد شايعات و جنگ رواني كه در خصوص فعاليت هاي اقتصادي اش شيوع پيدا كرده گفت: بنده هيچگاه به انجام كار اقتصادي حتي مباح مبادرت نورزيده و نخواهم ورزيد و اگر فردي در مورد فعاليت هاي اقتصادي بنده حتي مباح، اسنادي دارد در اختيار افكار عمومي قرار دهد.

وي افزود: يك جريان سازماندهي شده در حال طراحي شايعه در مورد خانه، زندگي و حتي لباس شخصي بنده است.

وي تاكيد كرد: دولت آينده به مباني و اصول اصلاحات واقعي پايبند خواهد بود اما اين دولت با مطالبات تازه و انباشته روبرو خواهد بود و تنها دولتي كارآمد، تحول گرا، مردمي، مقتدر و ارزشگرا توان پاسخگويي به آنها را دارد.

كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جموري با اشاره به فعاليت احزاب در انتخاب آتي گفت: برخي احزاب و جمعيت هاي سياسي در عرصه مشاركت ورقابت سياسي گام هايي برداشته اند و پيشرفت هايي كردند اما هنوز يكسري اشكالات ساختاري، ضعف هاي فرهنگي و نگرش و ملاحظات جناحي يا حزبي، به رقابتهاي سالم سياسي و انتخاباتي ضربه وارد مي سازد و احزاب و جريان ها را وارد دور باطل منازعات و كدورت هاي سياسي مي سازد.

وي خاطرنشان ساخت: دايره اصولگرايي يا اصولگرايان اصلاح طلب را نبايد كوچك و كوچكتر كنيم بلكه بايستي اين دايره را به گونه اي تعريف نماييم كه هر كس به اصول چهارگانه اصولگرايي معتقد است، در اين دايره قرار گيرد.

