هاليبرتون از دو هفته آينده عمليات حفاري در فاز 9و10 را آغاز مي كند

مدير پروژه هاي نصب فاز 9و10 پارس جنوبي درگفت و گوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت : تا دوهفته آينده عمليات نصب جكت فاز 9 پارس جنوبي به اتمام مي رسد به گونه اي كه عمليات حفاري توسط شركت هاليبرتون آغاز مي شود .

وي درباره وضعيت جكت فاز 10 پارس جنوبي گفت : امروز عمليات فاز 10 پارس جنوبي در يارد خرمشهر شركت تاسيسات دريايي آغاز شد .

وي افزود : با بهره برداري كامل فازهاي 9و10 حدود دوميليارد فوت مكعب ميعانات گازي توليد و به شبكه سراسري تزريق مي شود

مدير پروژه هاي نصب شركت مهندسي تاسيسات دريايي در ادامه گفت : بدين ترتيب قبل از فروردين ماه عمليات حفاري اين جكت ها آغاز مي شود كه با اتمام اين جكت ها ، عمليات ساخت عرشه ها كه هم اكنون درمرحله تهيه كالاهاي مورد نياز است آغاز مي شود .

به گفته وي ، احداث خط لوله 32 اينچ و 4 اينچ از ديگر عمليات طرح فاز 9 و 10 پارس جنوبي است كه لوله هاي آن خريداري شده و آماده حمل به داخل كشور است .

آرين با اشاره به مشكلات ايجاد شده براي خريد لوله ها به دليل گران شدن فولاد گفت: در سال گذشته هر تن لوله فولادي 600 تا 700 دلار خريداري مي شد درحالي كه اين رقم هم اكنون به 1200 تا 1300 دلار افزايش يافته است كه نشان از دوبرابر شدن قيمت آن در بازار دارد .

وي اضافه كرد: از سويي ديگر با افزايش قيمت فولاد ، هزينه حمل و نقل اين كالاها نيز از مبدا تا مقصد سه برابرافزايش يافته است كه همه اينها دست به دست هم مي دهند تا هزينه طرحهاي نفتي بسيار افزايش يابد .