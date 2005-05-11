جشن رونمايي كتاب در نمايشگاه برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، كتاب راز دل ، اثر مرحوم آيت الله علي سعادت پرور ( پهلواني ) و تقرير جلسات مرحوم علامه طباطبايي در شرح گلشن راز شيخ محمود شبستري است و كتاب درسهاي منظومه ، شرح منظومه مرحوم ملا هادي سبزواري است و يكي از منابع مهم در تعليم فلسفه اسلامي و فلسفه صدرايي است كه در طي 10 سال درسهاي ايشان گرد آوري شده است .



اين مراسم از ساعت 30/10 تا 30/12 داير خواهد بود ، متولي برنامه سازمان فرهنگي ، هنري شهرداري تهران و دبير اين نشست ، فريد الدين حداد عادل است .



