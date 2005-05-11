به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، كتاب راز دل ، اثر مرحوم آيت الله علي سعادت پرور ( پهلواني ) و تقرير جلسات مرحوم علامه طباطبايي در شرح گلشن راز شيخ محمود شبستري است و كتاب درسهاي منظومه ، شرح منظومه مرحوم ملا هادي سبزواري است و يكي از منابع مهم در تعليم فلسفه اسلامي و فلسفه صدرايي است كه در طي 10 سال درسهاي ايشان گرد آوري شده است .
اين مراسم از ساعت 30/10 تا 30/12 داير خواهد بود ، متولي برنامه سازمان فرهنگي ، هنري شهرداري تهران و دبير اين نشست ، فريد الدين حداد عادل است .
از سوي سازمان فرهنگي ، هنري شهرداري تهران
جشن رونمايي كتاب در نمايشگاه برگزار مي شود
چهارمين و پنجمين جشن رونمايي كتاب با هدف قدرداني از تلاش نويسندگان كتابهاي " راز دل " و " درسهاي منظومه " روز پنج شنبه - فردا - در سالن 26b نمايشگاه كتاب تهران برگزار مي شود .
به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، كتاب راز دل ، اثر مرحوم آيت الله علي سعادت پرور ( پهلواني ) و تقرير جلسات مرحوم علامه طباطبايي در شرح گلشن راز شيخ محمود شبستري است و كتاب درسهاي منظومه ، شرح منظومه مرحوم ملا هادي سبزواري است و يكي از منابع مهم در تعليم فلسفه اسلامي و فلسفه صدرايي است كه در طي 10 سال درسهاي ايشان گرد آوري شده است .
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