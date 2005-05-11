پنجمين همايش علمي ساليانه انجمن درد در دانشگاه تربيت مدرس

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، هدف از برگزاري اين همايش ارائه آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي، تبادل نظر متخصصان و صاحب نظران در حوزه درد شناسي، ارتقاء سطح علمي و توسعه ديدگاه هاي جديد در ارتباط با مسائل علمي روز ميان اساتيد و متخصصان كشور است.

در اين همايش مباحثي چون فيزيولوژي و فارماكولوژي درد، ارزيابي درد، روانشناسي درد، درمان هاي دارويي درد، عوامل فيزيكي كنترل درد، سايكوتراپي درد، دردهاي عضلاني - استخواني، روش هاي جراحي كنترل درد، دردهاي سرطاني، آنستزيولوژي و درد، نوروبيولوژي درد، درد در كودكان، درد در سالمندان، طب جايگزين و درد، طب سوزني، عوامل اجتماعي درد، هزينه هاي اقتصادي درد و باور هاي غلط در مورد درد مورد بررسي قرار مي گيرد.

اين همايش 22 و 23 ارديبهشت ماه توسط دانشگاه تربيت مدرس و با همكاري انجمن بررسي و مطالعه درد در ايران و ساير مراكز علمي و دانشگاهي كشور در تالار اجتماعات استاد مطهري برگزار مي شود.