۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۴:۴۵

از سوي انتشارات دانشگاه اكسفورد :

كتاب " روانشناسي كاربردي" منتشر مي شود

انتشارات اكسفورد تابستان امسال كتاب "روانشناسي كاربردي" تأليف دبرا بكرين و آرچي لووي را منتشر مي كند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، هدف اصلي از نگارش اين كتاب آن است كه مضاميني را در روانشناسي معرفي كند و به بررسي نشيند كه اين مضامين كاربردهاي زيادي در زندگي عيني و عملي ما دارند.

به نظر نويسندگان اين كتاب هرچند دانشجويان روانشناسي و همچنين متوليان مسائل فرهنگي و آموزشي تصور مي كنند به اندازه كافي از آموزه ها و دستاوردهاي فكري روانشناسي در جامعه استفاده مي شود اما اينگونه نيست و در اين زمينه موانعي اساسي وجود دارند. قصد اين كتاب اما آن است كه مقدماتي نظري فراهم سازد كه آموزه هاي روانشناسي در پرتو آن اين مجال را داشته باشند كه از كلاسهاي دانشگاهي به زندگي روزمره بروند و مسائل و مشكلاتي كه شهروندان در شخصيت و روان خويش حس مي كنند طرح و احياناً حل كنند.

به اين جهت نقش روانشناسي در حقوق و دادگاهها، كار، مدرسه ، بيمارستان و  ورزش  در اين كتاب مورد بررسي قرار مي گيرد.


 

