جلسه برانكو ايوانكوويچ با دنيزلي / بازيكنان پاس ميليونر شدند

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم فوتبال پاس كه روز دوشنبه براي انجام ديدار برگشت خود مقابل تيم الريان عازم قطر شده بود عصر روز گذشته آخرين تمرينش را در زمين ورزشگاه الريان برگزار كرد. در اين تمرين بازيكنان پاس به مرور آخرين تاكتيك هاي مصطفي دنيزلي براي ديدار امشب مقابل الريان پرداختند. در تمرين شب گذشته برانكو ايوانكوويچ سرمربي تيم ملي فوتبال كشورمان نيز حضور داشت. او دقايق پاياني اين تمرين را از نزديك تماشا كرد و پس از تمرين در هتل محل اقامت پاسي ها با دنيزلي به گفت و گو و بحث پيرامون ديدار پاس و الريان پرداخت.

براساس اين گزارش ، خبرنگاران ايراني و خارجي نسبتا پرتعدادي براي پوشش خبري و تصويري اين ديدار به دوحه آمده اند.

* ورزشگاه محل برگزاري ديدار پاس و الريان در فاصله 30 كيلومتري شهر دوحه قرار دارد و ورزشگاه اختصاصي الريان به شمار مي رود.

* كليه ورزشگاههاي شهر دوحه كه ميزبان برگزاري بازيهاي آسيايي سال 2006 آسيا هستند مراحل تكميلي و بهره برداري خود را پشت سر مي گذارند.

* مسئولان باشگاه پاس تهران در سفر به قطر پاداش بردهاي قبلي اين تيم را به بازيكنان پرداخت كردند. مبلغ اين پاداش براي هر بازيكن يك ميليون و 300 هزار تومان بود.

* سردارآجرلو مديرعامل باشگاه پاس به بازيكنان اين تيم قول داد در صورت پيروزي مقابل الريان پاداش ويژه ديگري به انها اهدا كند.

* ديدار برگشت تيم هاي فوتبال پاس و الريان قطر ساعت 20/20 دقيقه امشب به وقت تهران در دوحه برگزار خواهد شد. تيم پاس ديدار رفت را با نتيجه 2 بر1 از آن خود كرده بود.

* كاروان تيم فوتبال پاس ساعت 30/12 دقيقه فردا پنجشنبه از طريق دوحه وارد فرودگاه مهرآباد تهران خواهد شد.