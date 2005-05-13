شهرهاي سه تمدن مختلف را در زميني به مساحت سه هكتار ساختيم

"فرهاد عليزاده آهي"، طراح صحنه مجموعه تلويزيوني "حضرت يوسف(ع)" در گفت و گو با خبرنگار تلويزيون مهر پيرامون اولين تجربه خود در طراحي يك مجموعه تاريخي گفت: طراحي اين مجموعه از دو بعد براي من جذابيت داشت. اول اين كه كار تاريخي بود و دوم اين كه تا كنون دكورهاي مصر در ايران ساخته نشده بود و ما بايد تعداد زيادي دكور براي اين مجموعه طراحي و اجرا مي كرديم. از سوي ديگر بايد خودمان ارابه، افسار اسب، معماري ساختمان به همراه نقوش را از هيچ به وجود مي آوريم.

وي در ادامه با اشاره به اين كه ما سه شهر در سه تمدن مختلف را در زميني به مساحت سه هكتار در شهرك انقلاب و دفاع مقدس ساختيم، گفت: از سوي ديگر دكور شهر "الخليل" در سرزميني به نام "كنعان" بايد روي يك دامنه در شهرك دفاع مقدس ساخته مي شد كه اين كار تا كنون در طراحي صحنه مجموعه هاي تاريخي انجام نشده است. البته براي ساخت اين دكور به دليل اين كه دچار رانش نشويم از تجربيات ساختمان سازي استفاده كرده ايم تا اين دكور پايدار باشد و با مشكلي مواجه نشويم.

وي در پاسخ به اين سوال كه تحقيقات شما در ارتباط با طراحي مجموعه تاريخي "حضرت يوسف" چه مقدار زمان برد، گفت: درباره طراحي اين مجموعه ارديبهشت ماه سال 82 با سلحشور صحبت كردم و از همان زمان تحقيقات خود را براي طراحي اين مجموعه شروع كرديم و در دي ماه همان سال همزمان با ساخت دكور تحقيقات را ادامه داديم. البته تحقيقاتي كه سلحشور، كارگردان اين مجموعه براي نگارش فيلمنامه اين مجموعه انجام داده بود تا حدودي براي طراحي اين مجموعه هم مفيد بود، چرا كه تحقيقات مفصل بود .

وي در ادامه خاطر نشان ساخت: بخشي از تحقيقات ما از طريق اينترنت انجام شد. علاوه بر آن برخي از دوستان نوارها و سي دي هايي از مصر براي ما فرستاده بودند، حتي "مجيد ميرفخرايي"، مدير هنري اين پروژه يك سفر به موزه لورل فرانسه و يك سفر به ايتاليا داشتند و بخشي از اطلاعات اين گونه به دست آمد. البته بايد اشاره كنم كه مكتوبات درباره مصردر ايران خيلي كم بود.

وي در پايان افزود: در حال حاضر دو بخش كوچك از طراحي اين مجموعه باقي مانده است كه مربوط به شهر "منفيس" ، مقرر حكومت يوسف است.

گفتني است "فرهاد عليزاده آهي" فارغ التحصيل از مركز اسلامي آموزش فيلمسازي و كارشناسي طراحي صحنه ازدانشگاه تهران و فوق ليسانس رشته ادبيات نمايشي از دانشگاه تربيت مدرس است. وي طراحي صحنه فيلم هاي ماهي، خدا مي آيد، صدف و مرواريد، راز شب باراني، رازگل شب بو، مجموعه تلويزيوني ايستادن در باد و ... را انجام داده است.

وي فيلمنامه مجموعه و فيلم هاي وكلاي جوان، گروه هفت، شاهد عيني، رستوران خانوادگي، بوي ريحون، عشق گمشده و تعطيلات نوروزي را نوشته است.