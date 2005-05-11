برترين روابط عمومي شهرداري كشور معرفي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، دكتر حسين افخمي كه به همراه دكتر علي اكبر فرهنگي و استاد هوشنگ عباس زاده هيات داوران اين جشنواره را تشكيل مي دهند در خصوص آثار ارسالي و نحوه انتخاب برترين ها گفت: شهرداري هاي 23 شهر مراكز استان ها و كلان شهرها در 9 بخش اعم از فنون روابط عمومي با 4 شاخه و پژوهش ، امور بين الملل ، آموزش ، طرح و برنامه و كارشناس برتريا بخش ويژه آثار خود را به دبير خانه جشنواره ارسال كرده اند.

به گفته وي بيشترين آثار ارسالي مربوط به دو بخش فنون ارتباط با رسانه ها و تبليغات است و در بخش امور بين الملل تعداد آثار ارسالي و شركت كنندگان معدود بوده است.

اين عضوء هيات داوران نخستين جشنواره انتخاب روابط عمومي هاي برتر شهرداري مراكز استانها و كلان شهرها در ادامه اظهار داشت: هيات داوران با توجه به حجم آثار ارسالي مدت يك ماه براي بررسي آنها وقت صرف كرده است و درنهايت روز شنبه نتايج بررسي ها را در اختيار دبيرخانه قرار مي دهد تا طي يك جلسه مشترك كارشناسي در نهايت برترين ها انتخاب شوند.

وي با اشاره به اينكه در اين دوره ازبرگزاري جشنواره، 27 اثر به عنوان برترين ها انتخاب مي شوند، تصريح كرد: در هر يك از بخش ها سه نفر انتخاب مي شوند البته در انتخاب برترين ها با توجه به محدوديت ها و امكانات هر استان ، توانمندي ها ملاك انتخاب قرار مي گيرد و اگر در يك بخش كارهاي ارسالي در حد رتبه يك نباشد در حد تشويق و قدرداني رتبه داده خواهد شد.

افخمي در خاتمه افزود: از مجموع امتيازات كسب شده توسط هر يك از شهرداري ها، يك روابط عمومي برتر نيز انتخاب مي شود.

گفتني است نخستين جشنواره انتخاب روابط عمومي هاي برتر شهرداري كلان شهرها و مراكز استانها، 27و28 ارديبهشت ماه در خانه هنرهاي ايراني شهر تهران برگزار مي گردد.