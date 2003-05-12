مسئولان شهرداري و وزير كشور درباره اعلام قيمت تراكم توضيح دهند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مهندس مهدي چمران رييس شوراي شهر اسلامي شهر تهرا ن در جمع خبرنگاران همچنين گفت : اين تصميم حتما در زماني كه وزير كشور قائم مقام شورا بوده ، گرفته شده است ولي معلوم نيست چرا تاكنون اين موضوع اعلام نشده بود .

مهندس چمران در پاسخ به سئوالي درباره علت تاخبر تائييد حكم شهردار گفت :اين سئوال را بايد از وزير كشور پرسيد زيرا ما هم اطلاعي از علت اين امر نداريم و هنوز وزارت كشور پاسخ رسمي در اين باره به ما نداده است و تنها طي مراحل قانوني دليل اين امر اعلام شده است .

وي همچنين درباره به روز كردن سيستم و قوانين شهرداري گفت : قبلا هم در شورا كارهايي در اين زمينه صورت گرفته است كه انرا دنبال مي كنيم .

رييس شوراي شهر تهران درباره انحلال برخي از سازمان ها در شهرداي گفت :اين كارها مورد تاييد شورا نيست و هيچ تغييري نبايد صورت بگيرد تا شهردار جديد آغاز بكار بكند و ضمنا شورا حق تغيير دوباره در ساختار شهرداري را براي خود محفوظ مي داند .