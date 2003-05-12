۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۲:۲۸

رييس شوراي اسلامي شهر تهران خواستارشد :

مسئولان شهرداري و وزير كشور درباره اعلام قيمت تراكم توضيح دهند

مهندس مهدي چمران با اظهار بي اطلاعي از تعيين قيمت تراكم در شهر تهران خواستار توضيح شهرداري تهران و وزات كشور در اين باره شد .

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مهندس مهدي چمران رييس شوراي شهر اسلامي شهر تهرا ن در جمع خبرنگاران همچنين گفت : اين تصميم حتما در زماني كه وزير كشور قائم مقام شورا بوده ، گرفته شده است ولي معلوم نيست چرا  تاكنون اين موضوع  اعلام نشده  بود .

مهندس چمران  در پاسخ به سئوالي درباره علت تاخبر تائييد حكم شهردار گفت :اين سئوال را بايد از وزير كشور پرسيد زيرا ما هم اطلاعي از علت اين امر نداريم و هنوز وزارت كشور پاسخ رسمي در اين باره به ما نداده است  و تنها طي مراحل قانوني دليل اين امر اعلام شده است .

وي همچنين درباره به روز كردن سيستم و قوانين شهرداري گفت : قبلا هم در شورا كارهايي در اين زمينه صورت گرفته است كه انرا دنبال مي كنيم .

 رييس شوراي شهر تهران درباره انحلال برخي از سازمان ها در شهرداي گفت :اين كارها مورد تاييد شورا نيست و هيچ تغييري نبايد صورت بگيرد تا شهردار جديد آغاز بكار بكند و ضمنا  شورا  حق تغيير دوباره  در ساختار شهرداري را براي خود محفوظ مي داند .

