ديروز عتبات عاليات، امروز مسجد الاقصي، فردا كجا؟

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، اين تجمع اعتراض آميز ساعت 14 امروز و با حضور هفتاد نفر از دانشجويان دانشگاه شاهد و پرستاري برگزار شد. دانشجويان در اين تجمع آمادگي خود را براي حضور در سرزمين شريف فلسطين اعلام كردند و به نمايندگي از جنبش داشنجويي خواستار اقدام عملي براي جلوگيري از اين گونه هتك حرمت ها شدند .

قائم مقام اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل سراسر كشور، هدف خود را از شركت در اين تجمع اعتراض به تخريب مسجدالاقصي توسط صهيونيست ها دانست و گفت: در اول هر ماه عبري كه مطابق با نهم ماه ميلادي و نوزدهم شمسي است به مسجدالاقصي حمله مي كنند. اين مسجد جداي از اين كه اولين قبله مسلمانان و يك مكان فرهنگي است، سازمان ملل متحد موظف به حفظ آثار فرهنگي است. ما اينجا حضور پيدا كرديم تا اعتراض خود را در ابعاد سياسي، فرهنگي و اجتماعي اعلام نماييم.

سيد محمدرضا حسيني، به دو سال پيش اشاره كرد و افزود: دو سال پيش گردان هاي انتفاضه را تشكيل داديم و بيش از 800 نفر در قالب سه گردان فني مهندسي، شهادت طلبانه و امدادي از بين دانشجويان عضو اتحاديه انجمن اسلامي دانشجويان مستقل شكل گرفتند و من اعلام مي كنم اين گردان ها آماده هستند تا هر زماني كه رهبر انقلاب دستور صادر كنند در جهت دفاع از كيان اسلامي كه منحصر به مرزهاي ايران نيست جان خود را فدا كنيم.

وي در خصوص وظيفه دولت جمهوري اسلامي را به عنوان ام القراي جهان اسلام گفت: دولت تنها كاري كه مي تواند انجام دهد اين است كه سازمان كنفرانس اسلامي را فعال و ذهن جهان اسلام را به سمت اين موضوع بكشاند.

مراسم با نماز جماعت دانشجويان در مقابل دفتر سازمان ملل آغاز و با فرياد مرگ بر اسرائيل و شعارهايي با مضمون خيبر خيبر يا صهيون، جيش محمد قادمون، ديروز عتبات عاليات، امروز مسجحد الاقصي، فردا كجا؟، دانشجو بيدار است، از اسرائيل بيزار است و... ادامه پيدا كرد.

يكي از اعضاي شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل سراسر كشور نيز گفت: به تازگي عده اي تندروي صهيونيستي اعلام كرده اند، قصد دارند سومين مسجد مقدس جهان را تخريب نمايند. به نظر من اين موضوع محك غيرت مسلمانان است، ولي اين ها بايد بدانند كه ما حتي در مسايل حساس كشور خودمان مانند انتخابات رياست جمهوري به عنوان يك ناظر عدالت خواه و آرمانگرا مسايل جهان اسلام را فراموش نمي كند.

علي خضريان، با اشاره به نقش خنثي سازمان ملل متحد در اتفاقات جهاني ادامه داد: ما اينجا آمده ايم تا بگوييم سازمان ملل به ملعبه دست سازمان هاي صهيونيستي تبديل شده است و دانشجويان مسلمان به خوبي از اين موضوع آگاهي دارند.

جانشين بسيج دانشجويي دانشگاه شاهد با محكوم كردن اعمال وحشيانه اين رژيم بر عليه مردم فلسطين، گفت: ظلم هاي زيادي در حق مسلمانان انجام مي شود و اين موضوع از چشم رسانه ها و افكار عمومي جهان دور مانده و اطلاع رساني دقيقي در اين زمينه صورت نگرفته است.

محمد صداقت، در ادامه افزود: به دنبال پيام رهبر كبير انقلاب، ما به تمامي مستكبرين عالم مي گوييم كه اگر مي خواهيد در برابر دين ما بايستند، در مقابل تمام دنياي شما خواهيم ايستاد.

عضو شوراي تبيين مواضع دانشجويي استان تهران، در ادامه گفت: انتظارات ما از دولت فعلي و دولت آينده جمهوري اسلامي ايران اين است كه از طريق سازمان كنفرانس اسلامي، زمينه وحدت و حساسيت مسلمانان جهان را نسبت به اين حركات وحشيانه جلب كنند و از مسئولين ديپلماسي كشور مي خواهيم كه با فعاليت هايي كه در عرصه بين الملل دارند افكار عمومي جهان را نسبت به اين موضوع حساس كنند.

دكتر محمد صداقت، سخنران اين تجمع، خطاب به مدعيان آزادي و حقوق بشر گفت: شما كه براي حيوانات دلسوزي مي كنيد چرا سكوت كرده ايد؟ نمي بينيد يا خود را به نديدن مي زنيد؟

وي در ادامه سخنانش از آنهايي كه فرياد دموكراسي و آزادي خواهي و حقوق بشر را سرلوحه كارهايشان قرار داده اند انتقاد كرد وگفت: اين افراد اكنون كجا هستند؟ افرادي كه ميليون ها دلار جايزه صلح مي دهند، چرا پيرامون اين فجايع مهر سكوت بر لب زده اند؟

در پايان اين تجمع كه با حضور مأموران نيروي انتظامي براي حفظ نظم برگزار شده بود، بيانيه اين جمع توسط يكي از دانشجويان خوانده و طومارهاي آنان با امضاي 5300 دانشجو تحويل دفتر سازمان ملل متحد شد.