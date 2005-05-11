تشكيل ستادهاي عملياتي براي حفظ امنيت سيستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر، آيت الله هاشمي شاهرودي در اولين روز سفر خود به شهر زاهدان در ديدار با قضات و كاركنان دستگاه قضايي با بيان اين مطلب افزود: به جنگ اشرار و مافياي قاچاق مواد مخدر و انسان برويد و چنانچه در اين راه نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي كوتاهي كردند، با آنها برخورد كنيد.

وي بر نظارت دادستان ها بر پاسگاهها تاكيد و گفت: در برخورد با اين جرايم نيروهاي زبده را وارد كار كنيد، دستگاه قضايي نيز با پشتوانه هاي مادي امكانات مورد نياز را تامين مي كند.

شاهرودي تصريح كرد: مديريت قضايي استان در برخورد با ناامني ها ، شرارت ها و آدم ربايي از تمامي ظرفيت هاي قانوني كه در سياست هاي قوه قضاييه مطرح شده استفاده كنند و راههاي برخورد با اين جرايم را برنامه ريزي نمايند.

رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه جايگاه و شان قاضي در همه نظام هاي دنيا به خصوص نظام اسلامي جايگاه حساس و ويژه اي است، گفت: فردي كه در اين جايگاه قرار مي گيرد بايد به وظيفه شرعي و قانوني خود عمل كند.

وي قاضي را قلب دستگاه قضايي خواند و افزود: اجراي عدالت و احقاق حقوق مردم مسئوليت خطيري است كه برعهد قاضي بوده و بايد مورد توجه آنان قرار گيرد.

هاشمي شاهرودي تاكيد كرد: قاضي گرچه از نظر استخدامي جزء حكومت و كارمند و حقوق بگير دولت است، اما از نظر جايگاه و مسئوليت و اجراي عدالت وامدار و مدافع دولت نيست بلكه وامدار مردم و مدافع و حامي حقوق مردم است.

رييس قوه قضاييه گفت: قاضي نبايد تنها به فكر تبصره و ماده باشد بلكه بايد به دنبال روح قانون و عدالت بوده و در تدابير و برخرودهاي خود با مراجعان همه جوانب را بسنجد.

هاشمي شاهرودي افزود: قاضي بايد در تعامل با طرفين دعوا عادلانه رفتار كند و حق دفاع را تا آخر رسيدگي به پرونده به طرفين دعوا بدهد.

وي همچنين به نظارت قضات بر دفاتر محكمه تاكيد و گفت: قاضي بايد سعي كند اتاق دادگاه را به صورت محكمه عدل اسلامي آرايش دهد و مدام بر دفاتر محكمه نظارت كند.