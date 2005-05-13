بازي با پرسپوليس مهمترين ديدار جام حذفي است // ماهم مدعي قهرماني هستيم

اكبرميثاقيان سرمربي تيم ابومسلم خراسان درگفتگوبا خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق به ديدارتيمش مقابل كشت و صنعت شوشتر اشاره كرد وافزود: بازي خوبي مقابل تيم قلدر وسرسخت كشت وصنعت برگزاركرديم كه اگرچه شرايط آب وهوايي وگرماي هوا برروي كارتيم تاثيرگذاشته بود، ولي توانستيم با گل فريدون فضلي ازروي نقطه پنالتي نتيجه را ازآن خود كنيم.

وي با بيان اين كه زمين ورزشگاه شوشتربسيارمناسب بود، گفت: فشارزيادي ازسوي تماشاگران تحمل كرديم، ولي براي رسيدن به پرسپوليس بايد اين بازي را مي برديم.

ميثاقيان ازحضورموفق جوانان ابومسلم دراين ديدار اظهارخرسندي كرد وگفت: ناصحي و بهرامي ازتيم جوانان ابومسلم دراين ديدارتيم ما را ازآغاز همراهي كردند كه باعث اميدواري من شدند تا درآينده نيزاز حضور آنان استفاده كنم.

سرمربي تيم فوتبال ابومسلم درخاتمه به رويارويي تيمش با پرسپوليس درادامه رقابتهاي فوتبال جام حذفي اشاره كرد وگفت: قطعا اين سخت ترين بازي ما دررقابتهاي جام حذفي خواهد بود. پرسپوليس تيم پرمهره وقدرتمندي است كه براي كسب عنوان قهرماني جام حذفي هم برنامه هاي ويژه اي دارد. با اين حال ما هم درجام حذفي مدعي هستيم و اميدوارم بتوانيم دراين مرحله هم به پيروزي برسيم.

شايان ذكراست: ديداردوتيم ابومسلم وكشت وصنعت شوشتر ازسري رقابتهاي جام حذفي كشوردرشوشتربرگزارشد كه با نتيجه يك برصفر به نفع ابومسلم پايان يافت تا اين تيم درمرحله بعد به مصاف تيم فوتبال پرسپوليس تهران برود.