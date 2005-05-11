در پايان دومين روز ثبت نام؛ 216 كانديداي رياست جمهوري

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، بر اين اساس، شمار داوطلبان رياست جمهوري تا پايان دومين روز به 216 نفر از جمله 18 زن رسيده است.



مسن ترين اين كانديداها 86 ساله و جوان ترين آنان 18 ساله بوده اند.



آيت الله هاشمي رفسنجاني، دكتر محسن رضايي و دكتر مصطفي معين از شاخص ترين چهره هاي سياسي داوطلبان امروز رسما پا به عرصه رقابت انتخابات 27 خرداد گذاشتند.

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