به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، بر اين اساس، شمار داوطلبان رياست جمهوري تا پايان دومين روز به 216 نفر از جمله 18 زن رسيده است.
مسن ترين اين كانديداها 86 ساله و جوان ترين آنان 18 ساله بوده اند.
آيت الله هاشمي رفسنجاني، دكتر محسن رضايي و دكتر مصطفي معين از شاخص ترين چهره هاي سياسي داوطلبان امروز رسما پا به عرصه رقابت انتخابات 27 خرداد گذاشتند.
گزارش خبرنگار سياسي "مهر" از ستاد انتخابات كشور (12)
در پايان دومين روز ثبت نام؛ 216 كانديداي رياست جمهوري
در دومين روز ثبت نام از داوطلبان نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، 104 نفر از جمله 9 زن ثبت نام كردند.
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