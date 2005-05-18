امروز در تاريخ

درگذشت آيت الله نهاوندي :





در چنين روزي در سال 1304 ه ق آيت الله ميرزا عبدالرحيم نهاوندي از بر جسته ترين فقهاي تشيع ديده از جهان فروبست . وي يكي از بزرگترين استادان در حوزه علوم اسلامي نظير فقه و اصول بود . او علاوه بر تربيت شاگردان بسياري كتب بسياري نيز به رشته تحرير در آورده است . مقبره وي در حرم حضرت معصومه در قم واقع است .

روز بزرگداشت حكيم عمر خيام :







همه ساله چنين روزي به عنوان روز بزرگداشت حكيم عمر خيام گرامي داشته مي شود . ابوالفتح الدين عمر بن ابراهيم نيشابوري مشهور به خيام از برجسته ترين حكما و رياضي دانان جهان اسلام در سال 329 ه.ق در نيشابور ديده به جهان گشود . وي پس از طي تحصيلات در حوزه اي مختلف در رشته رياضيات و نجوم تبحر خاصي يافت و در اين حوزه شيوه هاي خاصي را در حل مسايل مختلف ابداع كرد . به دليل تبحر و دانش عظيمي كه در اين دو علم بدست آورده بود ، ملكشاه سلجوقي او را به سوي در بار فراخواند و وي را در صدر نشاند . خيام در نزد ملكشاه دست به انجام كارهاي علمي بسياري زد كه از ميان آنها مي توان به نگارش تقويم جلالي اشاره كرد . او بنا به در خواست ملكشاه رصدخانه ملكشاهي را ساخت و در صدد اصلاح تقويم موجود بر آمد . تقويم جلالي او كه امروزه در ميان ايرانيان رواج دارد از چنان اعتباري بر خوردار است كه تا كنون كمتر به آن ايراد وارد شده است . همچنين گفته اند تقويم او از تقويم گريگوري دقيق تر است . پيش تر شش گونه تقويم در حوزه تقويم مسيحي مورد لحاظ قرار مي گرفت كه تقويم "چرخه خورشيدي" كه مبدا آن سال 5777 قبل از ميلاد است ، قديمي ترين آنها به شمار مي رود . همچنين تقويم دوره ژوليان با مبدا 4714 قبل از ميلاد از آن جمله است . تقويم ديگر تقويم ژوليان است كه مبدا آن سال 45 قبل ازميلاد است . ديگري تقويم سزار اسپانيا است با مبدا سال 38 پيش از ميلاد است . مبدأ تاريخ اكسيون هم سال اول قبل از ميلاد است والبته مبدأ تقويم پيسا نيز سال يك قبل از ميلاد است . در حال حاضر در غالب كشور هاي جهان تقويم گريگوري حاكم است و بيشتر كشورها به منظور تطبيق خود با مبناي اقتصادي ديگر كشور اين تقويم را مبناي كار خود قرار داده اند .

سال قمري ده روز و شش ساعت و يازده ثانيه كوتاهتر از سال شمسي است . با تنظيم تقويم جلالي مقرر شد كه هر چهار سال يك روز بر تعداد روزهاي سال بيفزايند و سال چهارم را 366 روز حساب كنند و پس از هر 28 سال ( هفت دوره چهار ساله ) به جاي آنكه به آخرين ماه سال يك روز بيافزايند اين روز را در نخستين دوره بعد يعني دوره نهم اضافه كنند . به اين ترتيب سال جلالي نزديكترين سالهاي جهان به سال شمسي شد . سال شمسي حقيقي 365 روز و 5 ساعت و 48 دقيقه و 64 ثانيه است .

خيام تنها به اين امر مبادرت نورزيد و از خود آثار گرانسنگي در حوزه هاي مختلف علمي به جاي نهاده است كه از ميان آنها مي توان به رساله في شرح ما اشكال من مصادرات اقليدس ، رساله في ابراهين علي المسائل الجبر و المقابله ، ميزان الحكم رساله الكون و التكليف ، الجواب عم ثلاث مسائل اضياء العقلي ، رساله في الوجود ، رساله في كليه الوجود ، نوروزنامه و كتاب الزيج المكشاهي اشاره كرد . خيام را امروزه بيشتر به دليل اشعارش مي شناسند . اين دانشمند بر جسته جهان اسلام در سال 517 ه.ق چشم از جهان فرو بست .



روز جهاني موزه :





همه ساله چنين روزي به عنوان روز جهاني موزه در كشورهاي مختلف گرامي داشته مي شود .اين نامگذاري براساس قطعنامه

دوازدهمين مجمع عمومي كميته بين المللي موزه هاي «ايكوم» انجام شده است .







تولد برتراند راسل :

در چنين روزي در سال 1872 ميلادي راسل فيلسوف مشهور انگليسي به دنيا آمد . او به سال 1950 ميلادي جايزه نوبل را از آن خود كرد . «تاريخ فلسفه‏» عنوان يكي از مهمترين آثار اوست .



تولد رودولف كارناپ :

در چنين روزي در سال 1891 ميلادي كارناپ فيلسوف مشهور آلماني ديده به جهان گشود . «منطق اثبات گرايي آلماني » عنوان مهمترين اثر اوست .



امپراطوري ناپلئون :





درچنين روزي در سال1804ميلادي ، مجلسين سنا و شوراي ملي فرانسه ناپلئون بناپارت را رسما امپراتورفرانسه اعلام كردند .



اعلان جنگ عليه فرانسه :

در چنين روزي در سال 1803 ميلادي بريتانيا پس از آنكه ناپلئون بناپارت به دخالت در امور داخلي ايتاليا و سوئيس ادامه داد، عليه فرانسه اعلان جنگ كرد .



نامزدي لينكلن :

در چنين روزي در سال 1860 ميلايد حزب جمهوري خواه آبراهام لينكلن را براي احراز پست رياست جمهوري آمريكا نامزد كرد .



آغاز به كار كميسيون حقوق بشر اروپايي :





در چنين روزي در سال 1954 ميلادي كنوانسيون اروپايي حقوق بشر آغاز به كار كرد . در غرب تا كنون مواد چندي در حوزه بشر به تصويب رسيده است كه هريك در بر گيرنده مفاهيمي در اين حوزه اند . از ميان آنها مي توان به اعلاميه حقوق بشر فرانسه ( ماه اوت سال 1789م ) ، اعلاميه جهانى حقوق بشر ( دهم دسامبر 1948 ) ، قرارداد اروپايى حمايت از حقوق بشر و آزاديهاى اساسى ( 4 نوامبر 1950 ) ، منشور اجتماعى اروپا ( 18 اكتبر 1961) ، قرارداد حمايت از حقوق بشر در قاره آمريكا و ميثاقهاى بين المللى حقوق بشر (دو ميثاق جديد در 16 دسامبر سال 1966 ميلادى به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل متحد رسيده است ) اشاره كرد .

بر خي از مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر به اين شرح است :

ماده 1 – همه افراد بشر آزاد و با حيثيت و حقوق يكسان زاييده مي شوند و داراي موهبت عقل و وجدان مي باشند و بايد با يكديگر با روحيه برادري رفتار كنند.

ماده 2 – هر كس مي تواند از كليه آزادي ها كه در اعلاميه حاضر به آن تصريح شده است, بي هيچ گونه برتري, منجمله برتري از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دين يا هر عقيده ديگر, و از نظر زاد و بوم يا موقعيت اجتماعي, و از نظر توانگري يا نسب يا هر وضع ديگر بهره مند گردد. نيز هيچ امتيازي بر اساس نظام سياسي يا قانوني يا بين المللي مربوط به كشور يا سرزميني كه شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت, خواه سرزمين مزبور مستقل باشد يا زير سرپرستي, خواه فاقد خودمختاري باشد يا سرزميني كه حاكميت آن به شرطي از شروط محدود شده باشد.

ماده 3 – هر كس حق دارد از زندگي و آزادي و امنيت شخص خويش برخوردار باشد.

ماده 4 – هيچ كس را نمي توان به بندگي يا بردگي گرفت. بندگي و سوداگري بنده در هر شكل كه باشد ممنوع است.

ماده 5 – هيچ كس را نمي توان شكنجه كرد يا مورد عقوبت يا روش وحشيانه و غير انساني يا اهانت آميز قرار داد.

ماده 6 – هر كس داراي اين حق است كه شخصيت حقوقي او در همه جا مراعات گردد.

ماده 7 – همه افراد در پيشگاه قانون يكسانند و حق دارند كه بي هيچ تفاوت از پشتيباني قانون به طور برابر استفاده كنند.هر كس حق دارد در مقابل هر گونه تبعيض كه ناقض اين اعلاميه باشد و در مقابل هر گونه عملي كه چنين تبعيضي را تشويق كند, از حمايت يكسان قانون برخوردار گردد.

ماده 8 – هر كس مي تواند از تعدي به حقوق اصلي كه به موجب قانون اساسي يا قانون هاي ديگر براي او شناخته شده است به دادگاه هاي صلاحيت دار ملي متوسل گردد تا حقش استيفا شود.

ماده 9 – هيچ كس را نمي توان خودسرانه بازداشت كرد يا زنداني ساخت يا تبعيد نمود.



ورود به الجزيره :

درچنين روزي در سال1830ميلادي فرانسه شمار كثيري از نيروهاي نظامي خود را عازم الجزيره كرد .سربازان فرانسوي به قصد اشغال الجزاير وارد اين كشور شده بودند .



نخستين مجمع هندورا :





درچنين روزي در سال1915ميلادي مهاتما گاندي ن مجمع هندورا را در هندوستان با هدف مبارزه منفي با انگلستان آغاز كرد .

دليل اين امر را مي توان در رفتار انگليسي ها جستجو كرد چرا كه آنان با افزايش ماليات نمك قصد داشتند ارزش افزوده اي به آن ببخشند . در اين حال گاندي با در ك اوضاع به همراه گروهي از طرفداران خويش در مقابل اين حركت مقاومت كرد و خود و يارانش به تهيه نمك پرداختند .