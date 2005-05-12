پخش فيلم سينمايي در سفارت جمهوري اسلامي ايران در مغرب

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، در پي برگزاري موفقيت آميز هفته فيلم ايران در شهر خوريبگه مغرب كه از تاريخ 12 لغايت 19 ارديبهشت ماه 1384 با پخش فيلم هاي "پدر" به كارگرداني مجيد مجيدي، "در كوچه هاي عشق" به كارگرداني خسرو سينايي، "روسري آبي" به كارگرداني رخشان بني اعتماد، "نار و ني"به كارگرداني سعيد ابراهيمي فر، "خمره" به كارگرداني ابراهيم فروزش، "ناخدا خورشيد" به كارگرداني ناصر تقوايي و "زندگي و ديگر هيچ" به كارگرداني عباس كيارستمي انجام گرفت، سفارت جمهوري اسلامي ايران در رباط در ابتكاري جديد، در روزهاي 19 و 20 ارديبهشت ماه 1384 مبادرت به پخش دو فيلم سينمايي ايراني نمود.

در اين برنامه كه با حضور تعدادي از سفراي مقيم، معاون دبيركل سازمان ايسيسكو، رئيس و چند تن از كاركنان مركز فرهنگي ايتاليا و جمعي از مركز سينمايي مغرب، روزنامه نگاران و خبرنگاران راديو و تلويزيون مغرب، استادان و دانشجويان و تعدادي از فرهنگ دوستان ايراني و مغربي برگزار گرديد، در تاريخ 19/2/84 (شب اول) فيلم "فرش باد" به كارگرداني كمال تبريزي و شب دوم(20/2/84) پس از پخش پشت صحنه فيلم فرش باد، فيلم "رنگ خدا" به كارگرداني مجيد مجيدي به نمايش گذاشته شد.

در حاشيه اين مراسم ، خبرنگاران كانال 4 تلويزيون مغرب، هفته نامه "گازت دو ماروك" و روزنامه التجديد با خانم طائرپور در خصوص سينماي ايران و تحولات آن پس از انقلاب اسلامي و آفاق همكاري سينمايي بين ايران و مغرب مصاحبه و گزارش تهيه نمودند.