گروه هاي مقاومت فلسطيني هرگز خلع سلاح نخواهند شد

بهگزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي ايلاف ، توفيق ابوخوصه سخنگوي وزارت داخلي و امنيت ملي تشكيلات حكومت خودگردان فلسطين گفت : تشكيلات حكومت خودگردان به اسراييل گفته است كه هرگز عليه گروه هاي فلسطيني به منظور خلع سلاح اين گروه ها وارد جنگ نمي شود.

سخنگوي وزارت داخلي و امنيت تشكيلات حكومت خودگردان فلسطين در ادامه خاطر نشان ساخت : سرهنگ نصر يوسف در تماس تلفني خود با سيلوان شالوم وزير خارجه رژيم صهيونيستي اين موضع حكومت خودگران رابه مقامات تل آويو ابلاغ كرد.

گفتني است ؛ تل آويو اجراي توافقات انجام شده درديدارهاي ماه گذشته محمود عباس (ابومازن) رييس تشكيلات حكومت خودگردان با آريل شارون نخست وزيري رژيم صهيونيستي رامشروط به خلع سلاح گروه هاي فلسطيني مي داند.

درعين حال منابع امنيتي فلسطين امروز از سفر غير منتظره نصر يوسف به قاهره خبر دادند .

قرار است در اين سفر نصر يوسف با عمر سليمان رييس دستگاه اطلاعات و امنيتي مصر و ديگر مقامات بلند پايه اين كشور به منظور بررسي آخرين تحولات سرزمين‌هاي اشغالي به مذاكره بپردازد.

در راستاي نگراني مقامات تشكيلات حكومت خودگردان نسبت به رد هرگونه همامنگي هاي امنيتي در مورد عقب نشيني يكجانبه رژيم صهيونيستي از نوار غزه از سوي اين رژيم ، مقامات اين تشكيلات با وليام وورد هماهنگ كننده امنيتي دولت آمريكا در امورخاورميانه به مذاكره پرداختند. ونگراني خود را نسبت به اين اقدام رژيم صهيونيستي اعلام كردند.

از سوي ديگر رشيد ابو شباك رييس سازمان امنيتي فلسطين درواكنس به خواسته رژيم صهيونيستي مبني برمتلاشي شدن گروه هاي فلسطيني تاكيد كرد ؛ سلاح مقاومت خدشه ناپذير است.