شيوه نامه نظارت بر فعاليت مجتمع هاي فرهنگي و هنري به زودي تدوين مي شود .

به گزارش خبر گزاري مهر در مشهد حسين باغياري ،مدير عامل كانون هنر خراسان با بيا اين مطلب در گردهمايي يك روزه روساي به ادارات شهرستاني اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي گفت :مجتمع ها محل تجلي همه فعاليت هايي است كه با تمام كمبود امكانات و اعتبارات انجام مي شود . همكاران ما با برنامه ريزي ها و تلاشي كه مي كنند چراغ اين مجتمع ها را روشن نگه دارند .

حسين باغياري اظهار داشت : يكي از آفت هاي فعاليت هاي فرهنگي و هنري اعمال سليقه و روش هاي فردي و شخصي در فعاليت هاست . مادامي كه از سياستهاي كلي فاصله گرفته شود و فعاليتها را بر مبناي سليقه انجام شود گرفتار گسيختگي فرهنگي و مفرط مي شود . اما اگر محور تربيت و پرورش نيروها بر اساس اهداف و برنامه هايي باشد كه قانون مشخص كرده و در شرح وظايف ارشاد آمده باشد . آن زمان است كه از اجتماع نيروهايي برخوردار مي شويم كه جهت ارتقا ء سطح معلومات آنها توان گذاشته و آنها را تربيت كرده ايم .

وي در خصوص شيوه نامه نظارت بر فعاليت هاي مجتمع هاي فرهنگي و هنري بيان داشت : در اين شيوه نامه ،نحوه سرپرستي مجتمع ها ،نحوه برنامه ريزي براي فعاليت ها ،نظارت بر فعاليتهاي بخش هاي مختلف در مجتمع ها با مديران انجمن ها ،رفتن به سوي جلب مشاركت در بهره برداري از مجتمع ها ،فراهم آوردن شرايط لازم براي كاهش تصدي گري و واگذاري مجتمع ها و صرف هزينه ها جهت ايجاد رويدادهاي فرهنگي و هنري و بالا بردن سطح آموزش ديده شده است .