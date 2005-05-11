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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۲۱:۰۷

كيسينجر وزير امور خارجه اسبق آمريكا :

جدايي تايوان از چين به سود منافع استراتژيك آمريكا نيست

هنري كسينجر وزير امور خارجه اسبق آمريكا اعلام كرد كه اكنون چين و ايالات متحده آمريكا با چالش "همزيستي سازنده" روبرو هستند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري شينهوا، كيسينجر گفت  به لطف تلاش مشترك دو كشور، روابط چين و آمريكا در وضعيت خوبي است و من به آينده روابط دو جانبه اعتماد زيادي دارم.

وي گفت: هيچكدام از كشورها به تنهائي از قدرت و خرد لازم  را براي حل تمام مشكلات جهان ندارند و بايد در حوزه منافع مشترك دو كشور همزيستي و همكاري كنند.

كيسينجر كه به عنوان ميهمان مؤسسه مطالعات استراتژيك بين المللي چين در اين كشور به سر مي برد گفت: آمريكا از هرگونه گفتگوي چين با تايوان حمايت مي كند.

وي در هنگام سخنراني در باره نظم نوين جهاني گفت: اين به نفع منافع استراتژيك ايالات متحده نيست كه تا تايوان را از چين جدا كند و آمريكا اميدوار است دو طرف گفتگو ها را افزايش دهند و اتحاد چين و تايوان مي تواند از طريق مسالمت آميز انجام شود.

اين مقام آمريكائي گفت مطمئن است كه دو كشور آمريكا و چين روابط نزديكي برقرار مي كنند و بنابراين آمريكا از هر نوع گفتگوئي بين چين و تايوان استقبال خواهد كرد.

کد مطلب 182433

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