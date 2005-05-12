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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۹:۵۸

مهمترين اخبار جهان از شب گذشته

سرويس بين الملل خبرگزاري "مهر": خلاصه مهم ترين خبرهاي جهان به نقل از خبرگزاري هاي خارجي از شب گذشته تاكنون بدين شرح است:

- تهران ميزبان نشست بعدي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر خواهد بود . 

- روسيه تا اوايل سال 2006 اولين محموله از سوخت هسته اي را به ايران خواهد فرستاد .

- يك ديپلمات اروپايي روز گذشته گفت : انتظار مي رود كه ظرف روزهاي آينده ايران برنامه از سرگيري فعاليت هسته اي حساس را به اطلاع آژانس بين المللي انرژي اتمي برساند .

- خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپايي روز گذشته گفت : اگر ايران فعاليت حساس هسته اي را از سر بگيرد اعمال تحريم عليه ايران منتفي نخواهد بود .

- شائول موفاز وزير امور خارجه اسرائيل در باره تلاش اروپا براي ترغيب ايران براي توقف برنامه هسته اي خود ابراز ترديد كرد .

- سه كشور اروپايي براي نخستين بار با ارسال نامه اي تهديد آميز رسما ايران را تهديد كردند كه از سرگيري غني سازي اورانيم به منزله پايان مذاكرات هسته اي ايران و اروپا خواهد بود .

کد مطلب 182460

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