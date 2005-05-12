وزير جنگ رژيم اسرائيل : ترويكاي اروپايي قادر به توقف برنامه هسته اي ايران نيست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، رژيم صهيونيستي اعلام كرد كه ترويكاي اروپايي( انگليس، فرانسه و آلمان) قادر به توقف برنامه هسته اي ايران نيست.



شائول موفاز وزير جنگ رژيم صهيونيستي شب گذشته ابراز عقيده كرد فرانسه ، آلمان و انگليس هرگز نخواهند توانست برنامه هسته اي ايران را متوقف كنند.

موفاز در گفتگو با تلويزيون دولتي اسرائيل گفت : اعتقادي به اينكه مذاكرات ترويكاي اروپايي با تهران قادر به توقف مسابقه ايران براي دستيابي به تسليحات هسته اي باشد، ندارد.



وي افزود: آمريكا به عنوان تنها ابرقدرت جهان بايد معركه خود را براي تصويب قطعنامه اي در شوراي امنيت براي اعمال تحريم بين المللي بر ضد تهران و درخواست براي عمليات نظارت مشخص و پيچيده بر تاسيسات هسته اي ايران را آغاز كند.



موفاز مدعي شد : اين يك مساله حياتي و حساس براي اسرائيل است زيرا اين تهديد تنها ما را هدف قرار نمي دهد بلكه تمام جهان آزاد را هدف قرارداده است .



شايان ذكر است جوسازي رسانه اي و تبليغاتي مقامات رژيم اشغالگر قدس عليه برنامه هسته اي صلح آميز ايران در حالي صورت مي پذيرد كه اين رژيم با وجود داشتن زرادخانه مخوف سلاح هاي هسته اي نه تنها معاهده منع گسترش سلاح هاي كشتار جمعي را امضا نكرده كه حتي اجازه حضور بازرسان تسليحاتي سازمان ملل در نيروگاه هاي اين رژيم و بويژه نيروگاه ديمونا را نمي دهد .