تهديد رسمي اروپا : از سرگيري غني سازي اورانيوم به منزله پايان مذاكرات خواهد بود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه آمريكايي واشنگتن پست، مقامات انگليس، فرانسه و آلمان روز گذشته با ارسال نامه اي براي نخستين بار رسماً به مقامات تهران هشدار دادند كه در صورت اصرار بر تصميم خود مبني بر از سرگيري غني سازي اورانيوم آنها از مذاكرات هسته اي با ايران كناره گيري مي كنند و با دولت بوش براي تعيين مجازات كيفري براي ايران متحد مي شوند.

به گزارش روزنامه آمريكايي واشنگتن پست، در نامه صريح و تندي كه از سوي مقامات سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان روزگذشته براي حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران ارسال شده اين سه كشور رسماً هشدار داده اند كه از مذاكرات كناره گيري خواهند كرد.

در اين نامه ، آلمان هشدار داده است كه آغاز فعاليتهاي هسته اي از سوي ايران پروسه مذاكرات را به پايان مي رساند و در آن صورت تنها نتيجه اي كه براي ايران دارد، "منفي" خواهد بود.

به نقل از اين روزنامه آمريكايي : در اين نامه تلاش شده تا بحران هسته اي ايران دفع شود، برنامه اي كه به گفته ايران در حال توسعه مخفيانه توليد انرژي صلح آميز هسته اي است نه تسليحات هسته اي و انتظار مي رود كه اين نامه تاثير سريعي داشته باشد. مقامات ايران پس از هفته ها تهديد اعلام كردند كه امروز تصميم دارند آژانس بين المللي انرژي اتمي را از خواست خود براي ازسرگيري غني سازي اورانيوم در سايت اصفهان آگاه كند. اين در حالي است كه يكي از ديپلماتهاي ايراني كه نخواست نامش فاش شود اعلام كرد كه دولت ايران درصدد ارسال نامه اي پيشنهادي است كه چهار طرف مذاكرات طي دو هفته آينده آخرين مسائل را با يكديگر مورد بررسي قرار دهند.

اين روزنامه مي افزايد : ابراز تمايل سه كشور اروپايي براي كناره گيري از مذاكرات در صورت از سرگيري غني سازي اورانيوم بيانگر اين حقيقت است كه دولت بوش در تلاشهاي خود براي ترغيب اروپا به اتخاذ موضع سختگيرانه تر نسبت به جمهوري اسلامي ايران موفق بوده است . اين تغيير موضع اروپاييها بخشي به دليل نا اميدي از سوي ايران است اما مي توان گفت كه عامل اصلي آن تغيير تاكتيك در كاخ سفيد نيز مي باشد .

به گزارش مهر به نقل از واشنگتن پست، آمريكا دو سال پس از آنكه هيچ حمايتي از خط مشي ديپلماتيك اروپا در برابر ايران نكرد، در ماه مارس بر آن شد تا از پروسه اي كه اروپا تا آن زمان طي كرده بود با تضمينهايي درمذاكرات حمايت كند به اين شرط كه اگر سه طرف اروپايي در مذاكرات به نتيجه مطلوب نرسيدند پرونده به شوراي امنيت ارجاع داده شود.يكي از مقامات آمريكايي با اذعان به اينكه آمريكا بهترين استفاده را مي تواند در اين موقعيت داشته باشد گفت: " براي ما اين نزديكترين راه براي گزارش پرونده ايران به شوراي امنيت است."اين مقام آمريكايي كه به دليل حساسيت بحث هسته اي نخواست نامي از وي برده شود گفت: اگر ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كند كه در نظر دارد فعاليت هسته اي خود را آغاز كند در آن صورت سلسه مراتب ارجاع پرونده به شوراي امنيت آغاز مي شود كه نوقف پروسه آن بسيار سخت خواهد بود.

به نوشته واشنگتن پست نه مقامات اروپا و نه آمريكا ديروز مطمئن بودند كه نهايت و نتيجه ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت چه خواهد بود و يا اينكه آنها در اين شورا تا چه ميزان حمايت خواهند شد.

به گزارش مهر به نقل از اين روزنامه، بر خلاف شوراي حكام آژانس انرژي اتمي، شوراي امنيت سازمان ملل اين حق قانوني را دارد تا تحريم هاي اقتصادي را عليه ايران تحميل كند و يا با استفاده از زور ايران را تهديد كند كه فعاليتهاي هسته اي اش خطرناك است. چين و روسيه هم اعلام كرده اند كه خواستار حل و فصل پرونده هسته اي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي هستند و اعضاي شوراي امنيت آگاهند كه هر حركتي مي تواند به عنوان حركتي خصمانه باشد و يا بعدها براي توجيه حمله نظامي به ايران استفاده شود.

به اذعان واشنگتن پست فعاليتهاي هسته اي ايران تحت حق قانوني اين كشور در "پيمان عدم گسترش تسليحات هسته اي" (NPT) است كه به تمام كشورهاي عضو اجازه دستيابي به تكنولوژي هسته اي را تا جايي كه براي اهداف صلح آميز باشد و قصدي براي توليد تسليحات هسته اي نداشته باشد را مي دهد.

مهر به نقل از اين روزنامه مي افزايد: ايران تاكيد دارد كه به اين قرارداد وفا دار است اما ميزان فعاليت هسته اي ايران كه به صورت مخفيانه توسعه يافته است مدنظر بوش و كارگزارانش است كه معتقدند كه اين فعاليتها با هدف ساخت بمب هسته اي انجام مي شود.بخش اصلي فعاليتهاي هسته اي ايران در سال 2002 توسط گروه مخالف دولت ايران(منافقين) اعلام شد كه باعث آغاز تحقيقات بازرسان آژانس در اين كشور شد كه اين تحقيقات در حال حاضر وارد سومين سال خود شده است. بازرسان آژانس نيزدر طول دوران تحقيق خود اذعان كرده اند كه هيچ دليل و مدركي مبني بر تلاش ايران به ساخت تسليحات هسته اي پيدا نكرده اند اما بوش و كارگزارانش اين گفته بازرسان را نمي پذيرند.

به نوشته واشنگتن پست ايران تحت فشار سه كشور اروپايي، انگليس، فرانسه و آلمان فعاليتهاي غني سازي اورانيوم خود را در ازاي پيشنهاد مشوقهاي اقتصادي به حالت تعليق درآورد. اما در نامه تهديد آميز سه كشور اروپايي به حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران كه يك نسخه از آن روز گذشته به روزنامه واشنگتن پست رسيده است ، اين سه كشور تاكيد كرده اند كه پيشنهاد قراردادهاي اقتصادي همچنان بر روي ميز قرار دارد اما اجراي تصميم ايران در مورد از سرگيري غني سازي اورانيوم روند مذاكرات را به خطر مي اندازد. مقامات ايران تاكنون بارها نا اميدي خود را از پيشرفت و نتيجه دادن مذاكرات اعلام كرده اند.در مذاكرات ماه گذشته لندن نيز ايران يك برنامه چهار مرحله اي را پيشنهاد كرد تا اجازه از سرگيري بخش عمده اي از برنامه هاي غني سازي اورانيوم به اين كشور داده شود. اين برنامه شامل اجازه استفاده از 3000 دستگاه سانتريفوژ براي غني سازي بود. اين ميزان از غني سازي صنعتي مي توانست اين امكان را براي ايران فراهم كند تا اورانيوم كافي براي توليد يك وسيله تسليحات هسته اي را ظرف يك سال تهيه كند.

به نقل از روزنامه آمريكايي واشنگتن پست، ايران كه به ظن سرويسهاي اطلاعاتي آمريكا تنها هفت سال تا ساخت بمب هسته اي فاصله دارد قول داده است كه اورانيوم را تا سطحي كه براي ساخت بمب مورد نياز است غني سازي نكند و اعلام كرد كه اين اجازه را به بازرسان آژانس انرژي اتمي مي دهد تا ظرف 24 ساعت تحقيق كاملي را از دستگاه هاي موجود به عمل آورند.اما اين پيشنهاد از سوي مذاكره كنندگان اروپايي رد شد و اعلام كردند كه تنها تضمين ، پايان غني سازي است.

واشنگتن پست مي افزايد : اگرمذاكرات آنها با ايران به نتيجه نرسد و موفق به حل بحران نشوند ايران مي تواند فعاليت در سايت اصفهان را آغاز كند. اين تصميم مي تواند در نشست چهارشنبه هفته آينده در وين مورد بررسي بيشتر قرار بگيرد و در اين نشست احتمالاً طرفهاي اروپايي اولتيماتومي را براي ايران تعيين خواهند كرد.

به گفته يكي از مقامات اروپايي اگر ايران پلمپ هاي سايت اصفهان را براي آغاز به كار آن باز كند ، طي نشست زمان بندي شده شوراي حكام در 13 ژوئن " پرونده بطور ات.ماتيك به شوراي امنيت ارجاع داده خواهد شد".

به گزارش مهر به نقل از واشنگتن پست بازرسان آژانس انرژي اتمي براي بررسي احتمال آغاز فعاليت سايت اصفهان ديروز وارد اين شهر شده اند و در انتظار آغاز كار اين سايت هسته اي هستند.