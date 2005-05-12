كاميار عابدي : " نقد نويسي " و توجه جدي به آن از جمع نويسندگان فراتر نرفته است !

اين منتقد ادبيات ، درگفت وگو با خبرنگارفرهنگ وادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : نقد ادبي با اين كه نسبت به دهه 60 و 70 رشد زيادي داشته و از نظر كيفي و كمي پيشرفت كرده است ، اما هنوز شكل حرفه اي به خود نگرفته است .



كاميار عابدي تصريح كرد : اين عدم قوام يافتگي تا حدي است كه هنوز نهادهاي فرهنگي و ادبي ما ، منتقد ادبي رسمي و حرفه اي ندارند و به همين دليل نقد ادبي هنوز تا حد زيادي جنبه سليقه اي و شخصي پيدا مي كند ، به طوري كه فقط نويسندگان براي آثاريكديگر نقد مي نويسند !

وي ياد آور شد : درحال حاضر، ما نشرياتي نداريم كه در زمينه نقد ادبي فعال باشند ، تنها نشريه " جهان كتاب " كه مدت 10 سال در اين زمينه فعاليت دارد ، نسبت به نشريات ديگر در زمينه نقد ادبي فعال تر بوده است.



اين منتقد ادبي كه هم اكنون درحال انتخاب اشعاري درميان دفاتر شعري چاپ شده است كه به دليل كثرت ، به دست مخاطبان نرسيده است ، خاطرنشان ساخت : قصد دارم شعرهايي را كه از نظر زيبا شناسي درخور توجه است ، همچنين شعرهاي سپيدي را كه برجستگي خاصي دارند ، در كتابي به نام " چراغ شعر" جمع آوري و منتشر كنم .