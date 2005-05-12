عون قانون انتخاباتي 2000 لبنان را رد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وي كه به تازگي پس از15 سال دوران تبعيد در فرانسه به بيروت بازگشته است از لبنانها خواست بر خواسته هاي خود پافشاري كنند .

عون پس از ديدارش با " نصر الله صفير" اسقف مارونيهاي لبنان گفت: به طور كلي ازآنچه كه صورت گرفته راضي نيستيم و هرگز نشست هاي مردمي را براي اين خدعه ها قبول نمي كنيم و اين خيانت به توافقها و ائتلافها است.

نشستي كه درمقر اسقف مارونيها درمنطقه "بكركي" در شمال بيروت برگزار شد ساعتي پس از اجلاس شوراي "اسقفهاي ماروني" مهمترين مرجع مسيحيان در لبنان صورت گرفت كه كه اين شورا از قانون انتخاباتي اين كشور به شدت انتقاد كرد و گفت : اين قانون به زندگي مشترك اسلامي - مسيحي خدشه وارد مي سازد.

اسقفهاي ماروني گفتند: اين قانون به مسيحيان اجازه مي دهد تنها ازمجموع 64 نماينده فقط 15 نماينده را برگزينند درحالي كه مسلمانان مي تواند 49 نماينده انتخاب نمايند.

عون گفت : پيش از اينكه عقب نشيني نيروهاي سوري از لبنان در26 آوريل گذشته پايان يابد، شخصي به نام رستم غزالي وجود داشت كه ليست هاي انتخاباتي را گرد آوري مي كرد و هم اكنون ما چندين رستم غزالي در كل منطقه داريم كه خودشان را مسئول مردم مي دانند .

اين ژنرال ارتش سابق لبنان ازمردم كشورش خواست به منظورمقابله با تلاش جهت به حاشيه راندن مسيحيان و نيزاثبات حضورخود بر مواضع و انگيزه هاي ملي ثابت قدم باشند.