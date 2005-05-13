اخبار كوتاه از حوزه هنري استانها

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" همزمان با افتتاح خانه گرافيك حوزه هنري استان اردبيل نمايشگاه آثار گرافيك "حجت مجرد " از20 لغايت 26 ارديبهشت ماه درآن استان برگزار واز استادان و فعالان اين عرصه و موسسان مدرسه هنر اردبيل نيز تجليل مي شود .

نمايش "مجلس ضربت خوردن " نوشته "بهرام بيضايي " به كارگرداني "مهدي جعفري " از24 لغايت 28 ارديبهشت ماه جاري ساعت 18 درسالن سازمان تبليغات اسلامي شهركرد به روي صحنه مي رود .

بيستمين نشست نقد شعر "شكوفه هاي خيال" باحضور "محمد جواد محبت " و "بيژن ارژن " 22 ارديبهشت ماه جاري ساعت 17 درسالن قدس جنب مصلي قدس قم برگزار مي شود .

همايش "آيندگان صحنه راگا" به منظور شناخت ، جذب وپرورش استعدادهاي جوان درعرصه هنرنمايش 22 ارديبهشت ماه جاري ساعت 30/17 درسالن بهشت واقع درشهرري خيابان 35 متري امام حسين (ع) دبستان بهشت برگزار مي شود .

پنج فيلم كوتاه با عناوين آن هنگام كه برخورد واقع شود ترانه اي براي ارواح كوهستان درآغوش باد ، كاظم اعزامي ازاردبيل وخط آزاد درششمين برنامه "اكران حرفه اي فيلم كوتاه " پنج شنبه 22 ارديبهشت ماه جاري ساعت 19 درسالن شماره 2 سينما قدس همدان به نمايش درمي آيد .