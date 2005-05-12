ايران با اهتمام و جديت به مديريت جامع آب رسيد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين ديدار اظهار داشت: انقلاب الجزاير، رويكردي تاثيرگذاردر كشورهاي آسيايي و آفريقايي بود.

آيت الله هاشمي رفسنجاني با اشاره به نياز جدي ايران به آب و مشكل اساسي در اين زمينه گفت: ايران با اهتمام و جديت و با يك برنامه ريزي درست به مديريت جامع آب رسيد.

ايشان افزودند: در حال حاضر، جمهوري اسلامي ايران براي مهار آبهاي سطحي، استفاده از آبهاي زيرزميني، انتقال، بازيابي و كم كردن مصرف به ويژه در بخش كشاورزي، داراي دانش و تكنولوژي است.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: الجزاير مي تواند به روش هاي مختلف آموزش ، مشاوره و مشاركت شركت هاي ايراني در طرحهاي مهم آب از تجربيات ايران بهره مند شود.

به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام ، وزير منابع آب الجزاير نيز گفت: پيشرفت ايران در حفاظت از منابع آب و سيستم آبياري در جهان شناخته شده است.

وي گفت: مشكل آب و خشكسالي مشكل اساسي الجزاير است.

عبدالملك سلال اظهار داشت: مساله آب ارتباط مستقيم با امنيت كشور دارد.

وي افزود: با كمال تاسف، الجزاير در زمينه سدسازي و مهار آب كه يك امر حياتي است ، بعد از استقلال، اقدام جدي نكرده و از اين جهت دچار خسارات زيادي شده است.

وزير منابع آب الجزاير تصريح كرد: با توجه به مشكلات اساسي و خطراتي كه از اين ناحيه متوجه مردم الجزاير است، مصمم هستيم تا سرمايه گذاري جدي در اين زمينه صورت گيرد.

وي افزود: الجزاير مصمم است تا از تجربيات ايران در سد و سدسازي و سيستم هاي آبياري استفاده كند.