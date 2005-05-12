احتمال عقب نشيني ارتش اسرائيل از مزارع شبعا

به گزارش خبرگزاري مهر ، عبدالرحيم مراد وزير دفاع سابق لبنان در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط پيش بيني كرد ارتش رژيم اسرائيل تا ژوئن آينده ( خرداد) از مزارع اشغالي شبعا عقب نشيني كند.



مراد گفت كه تري رود لارسن فرستاده سازمان ملل متحد درآخرين ديدارش با وي گفته بود زمان عقب نشيني اسرائيل از مزارع شبعا ممكن است ماه ژوئن باشد.



اين در حالي است كه يك منبع مسئول در سازمان ملل متحد درباره شايعه تصميم اسرائيل براي واگذاري مزارع شبعا به سوريه گفت : مجموعه كشورها از جمله اسرائيل ترديدي در اشغالي بودن مزارع شبعا ندارند اما اين مزارع متعلق به سوريه است نه لبنان .

اين مزارع در سال 1967 از سوي اسرائيل اشغال شد.



وي اين نكته را كه لارسن به مسئولان لبناني وعده بازگرداندن مزارع شبعا را به لبنان داده باشد، تكذيب كرد .



به گفته وزير دفاع سابق لبنان ماموريت اصلي لارسن در حال حاضر تنها بر روي اجراي قطعنامه 1559 متمركز شده است.



شايان ذكر ست تري رود لارسن فرستاده دبير كل سازمان ملل متحد و مامور پيگيري اجراي قطعنامه 1559 شوراي امنيت در باره لبنان ، در جريان جلسه علني شوراي امنيت سازمان ملل كه در آن گزارش شش ماهه اول مربوط به اجراي قطعنامه 1559 را ارائه كرد به اين نكته اشاره كرد كه خلع سلاح گروه هاي شبه نظامي لبناني وغير لبناني هنوز پيشرفتي نداشته است. وي در عين حال گفت كه انتظار داريم گفتگوهاي خود را در اين زمينه طي ماه هاي آينده تقويت كنيم.

گفتني است موضوع لبناني و يا سوري بودن مزارع اشغالي شبعا كه بيش از دو دهه است در اشغال نظاميان صهيونيست قرار دارد، بصورت يك مساله مبهم و پيچيده بويژه پس از عقب نشيني سوريه از لبنان در آمده است .

در اين رابطه وليد جنبلاط رهبر درزي هاي لبنان و از معارضان برجسته دولت اين كشوراعلام كرد كه مزارع شبعا جزئي خاك سوريه است نه لبنان .



وي افزود: سازمان ملل متحد مي گويد سوريه تاكنون هيچ مدركي كه عكس اين مساله (لبناني بودن شبعا) را ثابت كند، ارائه نكرده است.

لازم به ذكر است برخي از شايعات موجود پيرامون احتمال عقب نشيني اسرائيل از مزارع شبعا تنها به منظور فراهم نمودن شرايط و افكار عمومي جهت خلع سلاح حزب الله لبنان ابراز مي گردد .



