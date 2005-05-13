اغلب پزشكان و جراحان از انجام پيوند ريه در ايران اطلاع ندارند

دكتر حميدرضا ابطحي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: هم اكنون با وجود اينكه نزديك به سه سال از نخستين پيوند ريه در ايران مي گذرد اما پزشكان و حتي جراحان كشور هنوز اطلاع ندارند كه پيوند ريه مي تواند يك راه قابل براي درمان بيماران باشد.

وي اظهار داشت: امروزه بسياري از بيماران ريوي كه به پزشكان متخصص مراجعه مي كنند، پزشكان آنها را براي انجام پيوند ارجاع نداده و يا زماني اين ارجاع صورت مي گيرد كه بيماري آنقدر پيشرفت كرده كه ديگر ريه براي بيمار قابل پيوند نيست.

اين فوق تخصص ريه و مراقبت هاي ويژه تصريح كرد: عدم اطلاع جامعه از انجام اين گونه پيوندها در ايران به اندازه اي است كه حتي پزشكان جراح قفسه سينه نسبت به انجام اين پيوند در كشور آگاهي ندارند.

وي ادامه داد: رسانه ها بايد در خصوص پيوند ريه مانند ديگر پيوندهايي كه در ايران انجام مي شود، اطلاعات لازم را در اختيار مردم قرار دهند چون هم اكنون مردم در خصوص پيوندهاي ديگر نظير پيوند كليه كه در ايران انجام مي شود اطلاعات بيشتري دارند.

دكتر ابطحي گفت : بيماراني كه مصرف دارو و روش هاي درماني ديگر براي آنها مفيد نيست ، مي توانند به عنوان انتخاب آخر پيوند ريه را انجام دهند و براي اين پيوند به دو مركز موجود در تهران مراجعه كنند.

وي با بيان اينكه در مراحلي از بيماري ريوي انجام پيوند ريه امكان پذير نيست، گفت: براي بيماران ريوي كه بدن آنها نسبت به درمان معمولي پزشكي جواب نمي دهد و بيماري آنها در يك مرحله پيش رونده و شديد قرار گرفته كه ديگر انجام فعاليت روزانه توسط آنها كاملا مختل شود، انجام پيوند ريه مناسب است.

مسوول درمانگاه پوند ريه در بيمارستان امام خميني گفت: اگر پيشرفت بيماري به اندازه اي باشد كه خطر عمل جراحي و بي هوشي ناشي از آن، بيش از حد معمول باشد ديگر نبايد پيوند ريه براي آنها انجام شود چون به طور معمولي خطر انجام پيوند و جراحي و مراحل بعد از آن و دفع احتمالي پيوند وجود دارد و نمي توان ريسك بزرگتري را انجام داد.

وي ادامه ادامه داد: بيماران ريوي كه بيماري آنها پيشرفت كرده باشد بايد در ليست پيوند ريه قرار گيرند تا به صورت مرتب مورد ارزيابي قرار گرفته و بموقع وارد ليست فعال پيوند قرار گيرند.