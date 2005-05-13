بايد شيوه آموزش هنر در ايران را به يونسكو پيشنهاد كنيم

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"، حبيب ا.. صادقي، نقاش و مسئول كميته تجسمي شوراي نظارت برآموزشگاه هاي آزاد هنري با بيان اين مطلب گفت : سال 2006 به عنوان سال آموزش هنرنام گذاري شده است و سميناري با همين مضمون درمقريونسكو برگزارمي شود . ما مي توانيم شيوه آموزش هنر درايران را كه قدمت بسياري دارد به صورت مجلدات ويا درغالب فيلم هايي مطرح كنيم .

صادقي افزود : نقشي كه هنرايران درفرهنگ بشري ايفا كرده بخصوص بخشي ازآن كه درحوزه آموزش مي باشد بسيارپررنگ تروتاثيرگذاراست .هنرمندان ونقاشان ما همواره معرفت و تكنيك را با يكديگر پيوند داده اند .

وي با اشاره به رشد هنرجويان وگسترش آموزش هنر دربعد ازپيروزي انقلاب اسلامي ادامه داد: بعدازپيروزي انقلاب شاهد رشد چشمگير هنرجويان و آموزشگاه هاي مختلف هنري هستيم به طوريكه هم اكنون دانش آموختگان بسياري دراين زمينه فعاليت دارند .

صادقي با تاكيد برنقش آموزشگاه هاي آزاد هنري برتربيت هنرمندان گفت : آموزشگاه هاي آزاد هنري امروز درآموزش هنر كشورمان جايگاه مهمي يافته اند وبه خاطر اهميت اين امر اولين همايش آموزشگاه هاي آزاد هنري كشور برگزار مي شود كه بي شك فضاي هنري كشور را تحت تاثير قرارخواهد داد .

وي درخصوص بررسي وضعيت آموزش هنر درحوزه تجسمي گفت : به منظور ارائه گزارشي درخصوص "بررسي وضعيت هنر" به يونسكو ، ما با استفاده ازكارشناسان حوزه هنرهاي تجسمي ، جنبه هاي آموزش ، پژوهش ونمونه سازي هنرهاي تجسمي را مورد بررسي قرارداديم كه حاصل اين بررسي طي بيانه اي دراولين همايش آموزشگاه هاي آزاد هنري كشور مطرح مي شود .

وي درپايان خواستار حمايت بيش تر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي ازآموزش هنر وكمك هاي دولتي به اين حوزه شد .