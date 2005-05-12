يك عضو شوراي روستا داوطلب رياست جمهوري شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" از ستاد انتخابات، علي محمد يوسفيان فر 36 ساله و دانشجوي زبان و ادبيات فارسي است و مي گويد از كودكي آرزو داشتم به مقامات عاليرتبه كشوري برسم و به مردم خدمت كنم.

يوسفيان فر مي گويد: عضو شوراي اسلامي روستا شدم تا مشكلات مردم را حل كنم، اما پس از پيگيري و تلاشهاي فراوان، همكاري لازم براي حل مشكلات تامين آب آشاميدني سالم، ساخت سالن ورزشي ، مجتمع فرهنگي و پارك و مدرسه براي مردم روستاي شهرستانك، با شوراي روستا به عمل نيامد و من امروز آمده ام تا رييس جمهور شوم و مشكلات موجود را حل كنم، مسوولين ادارات جواب مردم را نمي دهند.

اين داوطلب رياست جمهوري هيچ يكي از افرادي كه در ستاد انتخابات ثبت نام كرده اند را رقيب جدي خود نمي داند و معتقد است اگر خدا بخواهد او راي مي آورد.

يوسفيان فر در پاسخ به سوالي درباره رابطه با آمريكا گفت: اگر رييس جمهور شوم، به سه شرط با آمريكا رابطه برقرار مي كنم، اول اينكه نيروهاي آمريكايي از عراق خارج شوند ديگر اينكه نيروهاي اسراييل از فلسطين خارج شوند و مهمتر از همه اينكه حقوق بشر را بطور كامل در آمريكا رعايت كنند و جرج بوش مسلمان شود.

اين داوطلب رييس جمهوري به مردم پيام داد: متحد و يكپارچه در انتخابات شركت كنند و به او راي دهند.